No Straight Roads : une nouvelle date de sortie, un nouveau trailer et une démo

Après plusieurs reports, la révolution musicale contre l’empire de l'Electronic Dance Music dans No Straight Roads débutera dès la mi-août.

Metronomik annonce que le jeu action-aventure rythmique No Straight Roads sortira sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via l’Epic Games Store d’ici le 25 août prochain. Il sera compatible avec la réalité virtuelle (PlayStation VR, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive). A noter que les versions physiques standard et collector pour la Nintendo Switch arriveront avec du retard contrairement à celles pour les consoles de Sony et Microsoft. La boutique Just for Games s’occupera de distribuer le jeu sur le territoire français.

Une démo pour No Straight Roads

Daim Dziauddin, directeur créatif de No Straight Roads et co-fondateur de Metronomik déclare : “Pour remercier nos fans les plus loyaux ayant patiemment attendu No Straight Roads, nous avons rendu disponible une démo jouable qui donnera à chacun une idée plus précise de quoi s’attendre avec notre jeu adoré. On a hâte que les joueurs s’essaient au jeu dans son intégralité.”

Disponible en téléchargement sur la boutique numérique d’Epic Games, la démo introduit les personnages de Mayday et Zuke. Les premières missions permettent de découvrir l’univers coloré et musical de la première production de Wan Hazmer, ancien lead game designer de Final Fantasy 15, et Daim Dziauddin, ancien concept artist sur Street Fighter 5, sous le drapeau indépendant. Une mini bande-originale contenant une sélection de pistes de la bande-son du jeu est également disponible dès maintenant en téléchargement et en streaming.

No Straight Roads se montre dans une bande-annonce inédite