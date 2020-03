No Straight Roads : Metronomik date son jeu musical sur PS4 et PC

La guerre contre l'Electronic Dance Music est déclarée avec No Straight Roads, la première production de deux anciens de Square Enix et Capcom.

Après plusieurs années de développement, No Straight Roads du studio Metronomik sera disponible dans le monde entier à partir du 30 juin prochain sur PS4 et PC via l’Epic Games Store. Le jeu d’action rythmé aux graphismes cartoon oppose deux membres d’un groupe de rock indépendant, Mayday et Zuke, contre l’empire de la musique électronique de No Straight Roads (NSR), dont le monopole sur Vinyl City étouffe l’expression d’autres genres musicaux. Une édition collector embarquant un vinyle 33 tours avec une sélection des meilleurs titres composés pour le jeu, un artbook “The Art Of NSR” (64 pages, format A4) contenant des artworks jamais montrés auparavant et une paire de baguettes officielles No Straight Roads accompagnera le lancement de cette nouvelle licence.

#NoStraightRoads launches on PS4 & PC via the Epic Games Store on June 30, 2020!

Pre-orders available now! #ROCKvsEDM pic.twitter.com/Wmff09BvYt — Metronomik (@MetronomikIncEN) March 27, 2020

“No Straight Roads ne ressemble à rien de ce que j’ai déjà pu jouer. Cela se voit, c’est un jeu complètement dingue !“, explique Sarah Hoeksma, marketing director chez Sold Out Games. “Avec autant de nouvelles terribles dans le Monde en ce moment, on espère que l’originalité et la folie de NSR pourra apporter un peu de fun et de musique funky pour les gamers.”

Le casting français de No Straight Roads mélange expérience et nouvelles voix

No Straight Roads sera intégralement doublé en français :

Kelly Marot (Kairi de Kingdom Hearts, Jennifer Lawrence, Dakota Fanning) dans le rôle de Mayday

Donald Reignoux (Sora de Kingdom Hearts, Titeuf, Spiderman, Jesse Eiseinberg, Andrew Garfield) dans le rôle de Zuke

Céline Monsarrat (Bulma dans Dragon Ball, Julia Roberts, Lea Thompson) dans le rôle de Tatiana

Anaïs Delva (Elsa dans La Reine des Neiges) dans le rôle de Sayu

Eric Legrand (Vegeta dans Dragon Ball) dans le rôle de DJ Subatomic

Patrick Borg (voix régulière de David Boreanaz, Goku dans Dragon Ball)

Francoise Cadol (Lara Croft et voix reguliere d’Angelina Jolie)

Clyde Rabatel (chanteur-pianiste, participant de The Voice)

Roxane Turmel (comédienne de théâtre)

Emmanuel Bonami (Metal Gear Solid, Lastman)

Julien Chièze (journaliste indépendant)

Sora (influenceur)

Marie-Laure Norindr aka Kayane (joueuse professionnelle eSport et animatrice)

