No Straight Roads : le lancement est retardé à plus tard cet été

Le studio malaisien Metronomik repousse la sortie de son jeu d'action-aventure musical de plusieurs semaines.

Wan Hazmer, directeur de No Straight Roads et ancien game designer en chef de Final Fantasy 15, vient d’annoncer que sa première production en indépendant ne va malheureusement pas échapper à un report à cause du Covid-19 et de la réorganisation de ses équipes : “Comme vous, nous étions très heureux de la sortie de No Straight Roads pour le 30 juin prochain, surtout maintenant que nous avons pu dire à tout le monde que nous publions le jeu sur davantage de plateformes (PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC). Cependant, sur la base d’informations récentes, en raison des complications résultant de la pandémie mondiale à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui, nous avons dû prendre la triste décision de retarder la sortie du jeu jusqu’à plus tard cet été. Nous savons que cela va décevoir beaucoup d’entre vous, qui avaient hâte de jouer au jeu le mois prochain. Nous faisons de notre mieux pour réduire le délai, et pour mettre le jeu entre vos mains le plus tôt possible. Actuellement, vous verrez la date de sortie répertoriée au 31 août sur les sites des revendeurs, mais ce n’est qu’une date de réservation. Une fois que nous aurons quelques informations sur la date de sortie, nous vous en informerons immédiatement. De la part de nous tous chez Metronomik, nous vous remercions de votre patience et de votre soutien.”

Un trailer pour No Straight Roads

Pour mémoire, le jeu se déroule à Vinyl City, une ville dont toutes les boîtes de nuit sont sous le contrôle de la méga corporation NSR (No Straight Roads). Et il se trouve que NSR, qui est également une maison de disque d’EDM, interdit de jouer toute autre musique que la leur. Vous incarnez Mayday et Zuke, deux membres du groupe de rock indépendant Bunk Bed Junction qui croisent le fer avec les artistes de NSR lors de gigantesques combats de boss pour reprendre le contrôle de la ville. La musique adoucit les mœurs !