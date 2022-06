No Straight Roads : Encore Edition, une mise à jour gratuite avec du contenu amélioré et inédit

La rébellion contre l'empire EDM NSR avec Mayday et Zuke, membres du groupe de rock indépendant, n'est pas terminée.

Plusieurs mois après la version PC (Steam), la mise à jour Encore Edition de No Straight Roads arrive sur les consoles PlayStation. Celle-ci propose une nouvelle introduction animée, de nouveaux remixes, plus de 500 fanarts, à voir et à collectionner à Vinyl City, un clip vidéo #StayHomeAndRap performé par les gagnants du concours Six Coups MC et Umut, le contenu Édition de Noël avec de la musique, des décorations, des tenues et bien plus encore pour célébrer les fêtes ainsi que des améliorations et nouvelles options, notamment des effets visuels améliorés, la bande sonore améliorée, des préréglages d’équipement, une caméra multijoueur améliorée et plus encore.

Un trailer pour No Straight Roads : Encore Edition

No Straight Roads : Encore Edition est disponible sur PS5 et PS4.

“Nous sommes ravis que les joueurs PlayStation puissent rejoindre la révolution musicale“, a déclaré Wan Hazmer, PDG et game director chez Metronomik. “No Straight Roads est un jeu d’action unique en son genre basé sur la musique, et nous sommes impatients que davantage de joueurs puissent découvrir le style et le charme de Vinyl City avec l’Encore Edition“. Le producteur associé Idir Alexander Ould Braham a ajouté : “Nous avons été submergés par l’amour et le soutien de la communauté depuis la sortie du jeu l’année dernière, et nous étions impatients de faire quelque chose de spécial pour les joueurs PlayStation avec la mise à jour gratuite Encore Edition. En plus du nouveau contenu et des améliorations de la qualité de vie, nous sommes ravis d’inclure des centaines d’œuvres dessinées par nos fans pour que tout le monde puisse les découvrir dans le jeu et interagir avec l’application mobile Beam Beam. Nous espérons vraiment que les nouveaux joueurs et ceux qui reviennent aimeront l’expérience de l’Encore Edition.“