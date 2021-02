No More Heroes 3 : Travis Touchdown affronte des extraterrestres avec une version améliorée du Death Glove

Grasshopper Manufacture dévoile la date de sortie de No More Heroes 3.

Le célèbre assassin au Beam Katana de la licence No More Heroes du studio japonais Grasshopper Manufacture va devoir sauver le monde en participant à un tournoi intergalactique avec des extraterrestres. Pour se débarrasser d’eux, il pourra compter sur le célèbre Death Glove qui a été amélioré pour l’occasion. Celui-ci est désormais doté de nouvelles techniques mortelles. Avant chaque confrontation, les joueurs pourront personnaliser et améliorer des attaques afin de faire des dégâts importants. Des mini-jeux et des quêtes improbables seront au coeur de ce nouvel opus où Goichi “Suda 51” Suda s’est encore amusé à glisser de nombreux clins d’oeil à la culture otaku et à l’industrie vidéoludique.

The wait is almost over! 8/27 release confirmed! Check out the first voice actor lineup announcement for No More Heroes 3!#NMH3 pic.twitter.com/kN6nOCgsXK — SUDA51/須田剛一 (@suda_51) February 17, 2021

Un trailer pour No More Heroes 3

“Travis Touchdown est de retour à Santa Destroy après dix ans d’absence. À son arrivée, il va découvrir une gigantesque île artificielle abritant une métropole flottant sur la mer, et un mystérieux objet en vol stationnaire au-dessus. À quelle espèce d’assassins timbrés Travis fait-il donc affaire cette fois-ci ?!”

No More Heroes 3 sortira le 27 août prochain sur Nintendo Switch.