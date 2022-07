No More Heroes 3 : la sortie multiplateforme est prévue pour octobre

Grasshopper Manufacture prépare le lancement de No More Heroes 3 sur les consoles PlayStation et Xbox ainsi que sur PC.

Le légendaire assassin Travis Touchdown revient une fois de plus dans le Jardin de la Folie pour No More Heroes 3 du studio japonais Grasshopper Manufacture. Le maléfique Prince FU, un super-héros autoproclamé venu des confins de la galaxie, a débarqué sur Terre avec pour objectif la conquête du monde. Afin de sauver l’humanité, le bon vieux Travis doit se battre pour atteindre le sommet du classement des super-héros galactiques, en affrontant chacun des neuf sbires extraterrestres de FU avant de pouvoir gagner un match pour le titre contre le prince lui-même.

Annoncé pour le 6 octobre prochain au Japon, No More Heroes 3 qui n’est plus une exclusivité Nintendo Switch sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One le 11 octobre prochain aux USA et le 14 octobre prochain en Europe. La version PC est elle prévue pour le 11 octobre prochain en Europe comme en Amérique : “Grâce à des images plus nettes, ce nouvel opus n’aura jamais été aussi beau que maintenant. Ajoutez à cela des temps de chargement améliorés et une meilleure réactivité, et vous serez en mesure de faire preuve d’ultra-violence en un rien de temps.”

Travis Touchdown est peut-être à un jour près de la crise de la quarantaine, mais il reste un innovateur hors pair quand il s’agit de botter des culs. De la maîtrise du Beam Katana à la lutte professionnel, Travis peut tout faire. Portez la violence à de nouveaux extrêmes avec le Death Glove personnalisable, et punissez les envahisseurs mortels avec des combats adaptés à votre style.