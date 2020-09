No More Heroes 3 est reporté à 2021

Le lancement de No More Heroes 3 en exclusivité sur Nintendo Switch se voit décaler à l'année prochaine.

Goichi “Suda51” Suda de Grasshopper Manufacture sort de son mutisme pour annoncer le report de No More Heroes 3 sur la Switch de Nintendo : “En lisant les commentaires des fans sur les réseaux sociaux, nous savons que 2020 a été une période très difficile pour beaucoup d’entre vous. À tous ceux qui attendaient d’autres nouvelles et la confirmation de la date de sortie depuis la révélation de la bande-annonce de No More Heroes 3 aux Game Awards à la fin de 2019, je voudrais présenter mes plus sincères excuses. Tous les membres du personnel de notre studio ont travaillé aussi dur que possible sur le développement du jeu dans l’espoir de le sortir dans le courant de l’année, mais les effets de la pandémie COVID-19 se sont malheureusement avérés être un véritable coup dur pour notre calendrier, entraînant des retards imprévus dans développement. Maintenant que nous avons réussi à nous remettre sur pied avec le développement, nous avons décidé de nous concentrer sur la priorité à la qualité, et donc de repousser la date de sortie finale. Nous sommes très désolés encore une fois. Nous espérons que tous ceux qui ont attendu patiemment No More Heroes 3 pourront comprendre et accepter cette décision, et nous continuerons à mettre tout en œuvre pour le développement du titre alors que nous visons une date de sortie 2021.”

Grasshopper Manufacture va collaborer avec Darick Robertson pour des illustrations originales

Le game designer déjanté précise également qu’une série d’artworks originaux sera réalisée par un dessinateur très connu et talentueux : “Nous sommes très heureux d’annoncer que Darick Robertson – célèbre pour The Boys, et dont je suis personnellement un grand fan – se joindra à nous afin de fournir des illustrations pour No More Heroes 3. Nous publierons ses illustrations originales, alors assurez-vous de les consulter. Restez à l’écoute pour les illustrations clés de Darick lui-même, ainsi que pour d’autres annonces et nouvelles concernant No More Heroes 3.”