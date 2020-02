No Man’s Sky : Living Ship, une mise à jour gratuite avec des vaisseaux organiques

La mise à jour Living Ship de No Man's Sky introduit des entités organiques sous forme de vaisseaux aux apparences psychédéliques et uniques en leur genre.

Avec Living Ship, le studio britannique Hello Games a voulu enrichir l’exploration interstellaire de No Man’s Sky avec de nouveaux points d’intérêts dans les différents systèmes solaires (mystérieux objets, nouvelles formes de vie inconnues), la rencontre de vaisseaux dirigés par l’intelligence artificielle dans l’espace et des ajustements inédits visant à améliorer l’expérience de jeu. De plus, à travers de nouvelles missions, les joueurs vont découvrir d’anciennes expériences korvax, à savoir des vaisseaux organiques. Pour cela, il faudra se rendre sur l’Anomalie spatiale et suivre l’appel de l’Œuf du néant : “Ces nouveaux appareils ne ressemblent en rien à ce que vous avez déjà pu voir auparavant dans l’univers du jeu et se comportent également de manière assez singulière (…) Ils ne peuvent pas être améliorés de la même manière qu’un vaisseau traditionnel. Chacun éclot avec son propre ensemble d’organes internes qui détermine ses capacités. Si vous souhaitez obtenir un vaisseau à hyperpropulsion rapide, vous allez devoir élever la forme de vie qui convient.”

No Man’s Sky, le trailer de la mise à jour Living Ship

Sean Murray, le fondateur de Hello Games, s’exprime sur ce nouveau contenu disponible gratuitement sur PS4, PS VR, Xbox One et PC : “Vous avez peut-être remarqué que nous expérimentons de nouvelles choses depuis le lancement de Beyond. Nous avons régulièrement sorti de nouvelles mises à jour, en plus des missions et du nouveau contenu communautaire toutes les semaines. Les années précédentes, l’équipe s’est concentrée sur une seule grosse mise à jour. Nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli sur de grosses mises à jour comme Next ou Beyond, mais il y avait un aspect qui nous ennuyait… Nous ne donnions plus de nouvelles pendant au moins 8 mois et la communauté finissait toujours par se demander si nous finirions par sortir quelque chose ! Nous avions quelques petites fonctionnalités qui étaient prêtes avant, mais nous devions attendre que le reste du travail soit terminé pour vous les proposer. Même si nous continuons de travailler sur des objectifs à plus long terme, nous avons décidé d’essayer de sortir du contenu qui plairait à la communauté dès que nous le pouvons.”