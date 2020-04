No Man’s Sky : Hello Games va encore améliorer son jeu avec des mises à jour ambitieuses

Avec l'annonce de nouvelles mises à jour en préparation, No Man's Sky n'est pas prêt d'être abandonné par ses créateurs.

Après une lourde descente aux enfers à cause de la magie du marketing et d’un projet trop ambitieux pour un titre indépendant, le space opera procédural des britanniques de Hello Games s’est relevé avec pas moins de dix mises à jour majeures en quatre ans. No Man’s Sky profitera d’ailleurs de nouveaux contenus d’ici les prochains mois : “Il ne s’est écoulé que quelques semaines depuis notre dernière mise à jour, mais nous voulions tendre la main à nos fans pour dire que l’équipe est bel et bien au travail, et qu’elle est maintenant bien installée dans cette nouvelle et étrange habitude de travailler à distance. Parfois, il est bon de prendre un moment pour revenir sur les étapes les plus récentes du voyage No Man’s Sky. En commençant par Synthesis, nous avions prévu de sortir des mises à jour plus régulièrement, et il est encourageant de regarder en arrière pour voir comment cela s’est déroulé jusqu’à présent. Au cours des cinq derniers mois, nous avons publié quatre mises à jour de contenu substantiel – Synthesis, ByteBeat, The Living Ship et Exo Mech – et nous sommes si heureux de ce que chacune d’entre elles a ajouté à la vision du jeu. En plus de ces mises à jour de contenu, nous travaillons sur des ajouts plus ambitieux à l’univers, et nous avons tellement plus de choses prévues pour 2020 que nous nous sentons forcément excités.”

No Man’s Sky de 2016 à 2020, une évolution impressionnante