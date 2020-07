No Man’s Sky : des vaisseaux abandonnés contenant des récompenses font leurs apparitions

La mise à jour Desolation de No Man’s Sky introduit des vaisseaux abandonnés générés de manière procédurale.

Un mois après le déploiement d’un patch amenant du cross-play entre PS4, Xbox One et PC, Sean Murray, fondateur du studio britannique Hello Games, dévoile la quatrième mise à jour gratuite importante de l’année pour No Man’s Sky : “De mystérieux cargos en ruine ont été aperçus dans l’espace lointain. Seuls ou en équipe, les joueurs peuvent forcer les sas des vaisseaux pour explorer leur intérieur généré de manière procédurale. Ces vaisseaux recèlent de nombreux trésors et les aventuriers les plus courageux pourront les arpenter pour découvrir leur histoire et obtenir des améliorations exclusives pour leur propre vaisseau. Mais ces missions ne sont pas sans risque. Dans la panique de l’évacuation du vaisseau, des objets dangereux ont été renversés, des systèmes de sécurité ont été mal activés et des dispositifs de contrôle de l’environnement ont été corrompus. Certains vaisseaux seraient même tombés aux mains de créatures extraterrestres hostiles… Pour augmenter votre chance de survivre à ces missions, il vous faudra peut-être faire équipe avec vos amis.”

No Man's Sky Desolation Patch Notes 💀💀💀💀https://t.co/F2vjvUhw8Z — Sean Murray (@NoMansSky) July 16, 2020

No Man’s Sky en mode Dead Space avec la mise à jour Desolation

La mise à jour 2.6 du jeu de science-fiction, d’exploration et de survie spatiale améliore et rééquilibre les armes, les effets, les sensations et les ennemis pour proposer des combats plus dynamiques et rapides. Le patch augmente également la taille de l’inventaire du vaisseau principal ou encore permet de personnaliser sa couleur depuis le terminal central.