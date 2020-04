No Man’s Sky : arrivée des mechas et graphismes améliorés

Hello Games introduit des mechas dans No Man's Sky avec une nouvelle mise à jour.

Quelques semaines après la mise à jour Living Ship et ses vaisseaux organiques, No Man’s Sky se met encore à jour avec l’arrivée du Minotaure (pilotable en réalité virtuelle avec le PlayStation VR), un nouvel exonef/costume hybride unique qui introduit une nouvelle façon d’explorer les planètes : “Ce marcheur mécanique protège son pilote contre les atmosphères extraterrestres hostiles, lui procurant une immunité contre les dangers tels que la radioactivité et les températures extrêmes. Sa particularité réside toutefois dans la liberté de mouvement offerte. Le puissant jetpack du Minotaure lui permet de s’élever rapidement dans les airs et d’atterrir sur le terrain avec un glissement satisfaisant.”

Après le Nomade, le Rôdeur, le Colosse et le Pèlerin, les joueurs vont donc pouvoir croiser la route d’un nouveau mecha. Avec la mise à jour Exo Mech, ces derniers peuvent désormais être personnalisés avec des autocollants, rechargés avec des panneaux solaires et améliorés pour faire apparaître un véhicule grâce à un Matérialiseur d’Exonef Orbital. A noter qu’une option permet désormais de retourner directement au Nexus, désactiver la limite d’éléments sur consoles au détriment des performances graphiques ou encore paramétrer sa résolution sur PC (hors ATH). Enfin, le studio britannique Hello Games précise que les graphismes du jeu ont été optimisés afin que le rendu la lumière, notamment dans l’espace, ou encore les brins d’herbe, soient plus réalistes que jamais.

Exo Mech de No Man’s Sky se dévoile dans un trailer

No Man’s Sky est disponible sur PS4, Xbox One et PC en version 2.4.