No Man’s Sky arrive sur Nintendo Switch le 7 octobre prochain

La Nintendo Switch est une console très réussie, et ce, à bien des égards. Le succès qu’elle connaît auprès du grand public permet à de nombreux studios de se lancer sans trop de risque sur le portage de jeux emblématiques. Et très bientôt, les joueurs pourront (re)découvrir No Man’s Sky sur la console hybride de Big N.

No Man’s Sky fera son arrivée sur la Nintendo Switch le 7 octobre prochain, un débarquement pour le moins attendu par les fans. La version Switch avait été annoncée à l’origine pour cet été, il va donc falloir patienter quelques semaines supplémentaires.

Ce jeu de survie science-fiction de type bac-à-sable avait été lancé sur PC et PlayStation 4 en 2016 avant d’arriver, deux ans plus tard, sur Xbox One. Il aura donc fallu longtemps, très longtemps pour qu’il arrive sur Nintendo Switch. Mais les joueurs Switch auront accès à toutes les fonctionnalités et mises à jour proposées par Hello Games à No Man’s Sky depuis son lancement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout ce contenu et ces correctifs en ont fait un jeu nettement plus intéressant qu’à son lancement.

Et l’expérience semble plutôt bonne sur la console de Big N

Certains joueurs peuvent avoir quelques appréhensions quant à l’expérience en jeu sur le matériel plutôt limité de la Switch. Hello Games a tenté d’apaiser ces craintes avec une vidéo montrant le jeu qui tourne vraiment bien sur la console, mais il faudra voir de quoi il retourne précisément en termes de performances.

À noter : Hello Games proposera une édition physique et une édition numérique de No Man’s Sky pour Switch le 7 octobre prochain. Et ce même jour, les fans pourront aussi se laisser tenter par la version physique PS5 pour la toute première. No Man’s Sky devrait par ailleurs arriver sur Mac et iPad un peu plus tard cette année.