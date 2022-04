Nitecore UFZ100, une batterie pour appareil photo avec port USB intégré

La batterie Nitecore UFZ100 veut remplacer la Sony NP-FZ100 en intégrant un port USB-C pour la recharge des plus pratiques.

Par rapport à leurs équivalents embarqués dans nos smartphones, les batteries de nos appareils photos n’ont pas vraiment eu droit à de véritables innovations, et de nombreux modèles dans les modèles d’aujourd’hui existent depuis des années, voire des dizaines d’années. Cela change aujourd’hui, si l’on peut dire, avec une nouvelle référence signée Nitecore.

La batterie Nitecore UFZ100 veut remplacer la Sony NP-FZ100

La batterie Nitecore UFZ100 est une batterie de 2 250 mAh pensée et conçue pour remplacer la batterie Sony NP-FZ100 de 2 280 mAh. Elle dispose d’un connecteur USB-C intégré et d’un indicateur LED de charge à trois niveaux.

De nombreux utilisateurs devraient trouver ces fonctionnalités très pratiques, tout particulièrement les utilisateurs occasionnels qui ont besoin d’une ou deux batteries. Par exemple, si vous avez l’habitude de réaliser vos sessions photo ou vos enregistrements vidéo avec une seule batterie, voilà qui sera fort utile au quotidien.

en intégrant un port USB-C pour la recharge des plus pratiques

Les utilisateurs qui ont besoin de davantage de batteries, et qui prennent donc déjà beaucoup de photos/vidéos, pourront préférer un chargeur multi-batterie classique. L’inconvénient de ces chargeurs, c’est qu’ils prennent vite de la place dans un sac. Ils utilisent aussi souvent des connecteurs propriétaires, ce qui est un vrai problème si le chargeur est perdu ou pas disponible au moment critique.

Avec l’option proposée aujourd’hui par Nitecore, vous pouvez recharger directement en USB-C, sans le moindre souci. On aurait cependant pu espérer que le port en question ait été placé dans la partie inférieure de la batterie, vers l’extérieur, plutôt que de l’avoir “sur le ventre”. Ainsi, il aurait été possible de garder la batterie branchée, et donc en charge, pendant les sessions les plus longues, comme un stream sur le web, par exemple. Pour ce faire, il faudra encore investir dans une bonne vieille batterie classique.

Il est aussi important de prendre en considération le fait que cette batterie est légèrement inférieure en capacité à celle de Sony (de seulement 30 mAh, soit 2,2 %). Cela s’explique par l’espace interne occupé par le port USB-C. C’est cependant tout à fait acceptable par rapport au gain obtenu.