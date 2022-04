Nissan est désormais totalement propriétaire d’une équipe de Formule E

Nissan devient propriétaire de l'équipe de Formule E e.dams et mise gros sur cette branche compétitive.

Nissan est présent dans le monde de la Formule E en tant que partenaire de l’équipe e.dams depuis les débuts de cette dernière sur le circuit, en 2018. Aujourd’hui, le fabricant automobile japonais annonce qu’il n’est plus seulement partenaire de e.dams : l’entreprise a acquis toute l’équipe et est devenue le seul et unique propriétaire. Selon The Race, Nissan avait une participation minoritaire dans l’équipe avant son rachat aux propriétaires précédents, Olivier et Gregoy Driot, enfants de Jean-Paul Driot, qui avait fondé l’organisation.

La Formule E propose aux concurrents un seul et même châssis, à eux de l’équiper avec leur propre groupe motopropulseur. Pour son premier véhicule en 2018, Nissan avait notamment puisé dans les technologies de batterie de la Leaf et a d’ailleurs bien l’intention de continuer à “transférer les connaissances et les technologies” entre sa Formule E et ses voitures grand public.

Cela signifie très probablement que, si elle met ainsi au jour de nouvelles technologies très innovantes en travaillant sur sa Formule E, elle pourra les utiliser sur ses voitures de série, et vice-versa. Comme le directeur des opérations de Nissan, Ashwani Gupta, déclarait dans un communiqué :

Nous sommes présents sur les grilles de départ depuis plus de 85 ans et notre volonté de toujours gagner nous pousse vers l’avant. Nous apprenons au fil des courses et le rythme continuel du progrès technologique qui porte le championnat de Formule E nous offrira de nombreuses opportunités pour apprendre et développer des voitures encore meilleures pour nos clients.

En 2021, Nissan annonçait un investissement de 17,6 milliards de dollars dans le développement de nouveaux véhicules électriques et technologies de batteries pour les cinq prochaines années. Son objectif est de développer pas moins de 23 nouveaux modèles électrifiés d’ici à 2030 et de disposer d’une flotte à 40 % électrifiée aux États-Unis et en Chine cette même année.