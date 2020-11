Nioh Collection sur PS5 : une compilation avec des éditions remasterisées en 4K et jusqu’à 120fps

Koei Tecmo et Team Ninja dévoilent la Nioh Collection.

Prévus pour le 5 février 2021 sur la nouvelle console de Sony, Nioh Remastered Édition Complète et Nioh 2 Remastered Édition Complète proposeront une résolution 4K pour des graphismes époustouflants, du 120fps pour des combats d’une fluidité inégalée, des temps de chargement ultra-rapides grâce au SSD de la PS5 et la possibilité de transférer les données des versions PS4. Les précommandes pour la Nioh Collection ouvriront le vendredi 20 novembre prochain à minuit sur le PlayStation Store. La version japonaise sortira au format physique.

Le directeur créatif Tom Lee de Team Ninja revient sur l’annonce de Nioh Collection pour les quatre ans de la licence : “Alors que bon nombre d’entre vous sont peut-être tristes de voir l’histoire de Nioh 2 toucher à sa fin (tout comme moi), j’aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous nos fans qui ont été à nos côtés durant cette folle aventure, de la sortie du premier Nioh à aujourd’hui. De la part de Team Ninja, permettez-moi d’exprimer notre sincère gratitude pour votre soutien à la série Nioh et à notre équipe durant ce long mais superbe périple. En guise de remerciement, nous avons pensé qu’il n’existait pas de meilleur moyen de célébrer la série Nioh, si chère à nos cœurs, que de remasteriser l’histoire complète pour les vétérans comme pour les nouveaux joueurs, afin de pouvoir en profiter sur un matériel dernier cri. Alors rassemblez votre meilleur équipement, perfectionnez vos compétences et votre build une fois de plus afin de libérer vos démons intérieurs sur une multitude de boss brutaux et d’ennemis féroces qui vous attendent sur votre chemin. Le temps est bientôt venu de découvrir le grand final de la saga de Nioh 2. Merci encore à tous les ninjas et samouraïs, c’était un honneur !”

Nioh passe à la next-gen

Les joueurs qui possèdent Nioh 2 Édition Complète sur PS4 peuvent passer à Nioh 2 Remastered Édition Complète sur PS5 sans coût supplémentaire

Les joueurs qui possèdent Nioh 2 sur PS4 peuvent passer au jeu de base sur PS5, Nioh 2 Remastered, et recevoir la version PS5 des extensions qu’ils possèdent sur PS4

Il n’est pas possible d’acheter séparément Nioh 2 Remastered ainsi que les extensions de Nioh 2 pour PS5

Les mises à jour pour les versions physiques PS4 du jeu ne sont disponibles que si vous possédez une PS5 avec un lecteur optique Blu-ray Ultra HD

Si vous achetez une version numérique PS4 du jeu, il vous suffit de rejoindre le hub du jeu sur votre PS5 et de sélectionner l’offre correspondante pour télécharger la version PS5

Nioh Remastered Édition Complète et Nioh 2 Remastered Édition Complète seront également vendus à l’unité

Nioh 2 – The First Samurai, un dernier DLC pour conclure l’histoire

La troisième et dernière extension de Nioh 2 sera disponible le 17 décembre prochain : “Préparez-vous à affronter quelques-unes des missions les plus corsées de la série sans compter de formidables ennemis, et découvrez un nouveau niveau de difficulté pour les plus chevronnés. Même s’il vous reste encore du temps pour vous préparer à cette extension exceptionnelle, je souhaitais vous fournir un peu de contexte afin de vous donner une idée de ce qui vous attend. Un éclair de lumière provenant de Sohayamaru emporte le protagoniste (ou la protagoniste si vous choisissez d’incarner une femme) dans le passé en tant que visiteur pour la troisième et dernière fois. C’est un retour dans le passé à l’endroit que sa mère évoquait du temps de sa jeunesse, la terre du légendaire être qui pourfendit un oni. Le passé d’Otakemaru, le secret de Sohayamaru et la vérité derrière le premier samouraï… voici les mystères qui vous seront révélés, avant que ce long voyage ne se termine dans un final grandiose.”

Nioh 2 : The Complete Edition est annoncé sur PC

En plus d’une version sur PS4, Nioh 2 et ses DLC seront jouables dans une édition complète sur PC via la plateforme Steam dès début février 2021. Le support de la 4K UHD, des écrans larges, du HDR, des moniteurs 144Hz, du 120fps et des commandes pour le combo clavier et souris sont confirmés par les équipes de la Team Ninja. En prime, le casque Valve sera une pièce d’armure unique pour ce portage.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous nos fans inconditionnels sur PC qui ont patiemment attendu pour jouer à Nioh 2“, déclare le producteur Fumihiko Yasuda. “Nous travaillons dur ici à Team Ninja pour ajouter la touche finale à Nioh 2 sur PC, et nous sommes ravis que vous découvriez ce jeu masocore captivant avec une richesse de personnalisation graphique. Préparez vos lames et libérez vos ténèbres – de redoutables ennemis vous attendent le 5 février 2021.“