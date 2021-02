Nioh Collection prépare son lancement sur PS5 avec une bande-annonce

Nioh Remastered Édition Complète et Nioh 2 Remastered Édition Complète s'apprêtent à débarquer en exclusivité sur la nouvelle console de salon de Sony via une compilation en 4K et jusqu'à 120fps.

Pour célébrer le quatrième anniversaire de la licence Nioh, les deux opus mettant en scène samouraïs et ninjas pourfendeurs de démons reviennent sur PS5 avec des éditions remasterisées dans une compilation proposant une résolution 4K, une fluidité jusqu’à 120 fps, des temps de chargement ultra-rapides, la possibilité de transférer les données des versions PS4 et de jouer en ligne en cross-play, l’audio 3D et évidemment une optimisation particulière pour les retours haptiques ainsi que les gâchettes adaptatives de la DualSense. Les extensions Dragon du Nord, Honneur Rebelle et Conclusion du bain de sang du premier épisode et les contenus additionnels Le disciple du Tengu, Ténèbres dans la Capitale et Le premier samouraï du deuxième opus seront présents dans la Nioh Collection de la Team Ninja.

Yokai hunters, prepare for The Nioh Collection on #PS5 with combat tips to help you survive the Dark Realm. Out tomorrow: https://t.co/GNAVvAsf0E pic.twitter.com/M4RsZgbn9t — PlayStation (@PlayStation) February 4, 2021

Nioh Collection sur PS5, le trailer de lancement

En physique ou en numérique, Nioh Collection sortira ce vendredi 5 février uniquement sur PS5.

Pour mémoire, il n’est pas possible d’acheter séparément Nioh 2 Remastered Édition Complète ainsi que les extensions de Nioh 2 pour PS5. Enfin, l’upgrade sur PS5 sera gratuite pour le deuxième épisode, mais pas pour le premier.