Nioh 2 : le Souls-like exclusif à la PS4 dévoile son scénario

La Team Ninja de l'éditeur Koei Tecmo n'abandonne pas l'ambiance du Japon féodal historique et son folklore pour la licence Nioh.

Si Nioh se déroulait à la fin de l’époque Sengoku (une époque de l’histoire du Japon marquée par des turbulences sociales, des intrigues politiques et des conflits militaires quasi constants) juste avant la bataille de Sekigahara, la suite prendra place pendant la période Sengoku en 1555. Des monstres et des esprits maléfiques hantent alors des terres désolées. Contrairement à William Adams, qui était considéré comme étant le premier samouraï d’origine occidentale, le héros de Nioh 2 est un chasseur ou une chasseuse de démons possédant du sang humain et yokai.

Tout savoir sur le protagoniste de Nioh 2

Le directeur créatif Tom Lee de la Team Ninja détaille un peu son histoire : “Ne parvenant pas à trouver sa place dans le monde des hommes, notre chasseur de démons erre seul. Un jour, le malheur frappe notre protagoniste qui perd le contrôle de son propre pouvoir yokai durant un combat contre un féroce ennemi. Mais le problème est résolu grâce à l’intervention d’un marchand du nom de Tokichiro qui vend d’étranges pierres d’esprit, des artefacts magiques pouvant aider à communiquer avec les esprits yokai. Notre chasseur de démons regagne alors le contrôle de son pendant démoniaque. Ils décident alors de combiner leurs talents et partent ensemble à la recherche d’autres pierres d’esprit, leur quête étant financée par un seigneur de guerre influent souhaitant s’assurer que ces artefacts sont utilisés à bon escient. Mais leur mission est entravée par l’attaque de quelqu’un, ou quelque chose, qui est également à la recherche de ces pierres. Ils parviennent à s’échapper grâce à l’intervention d’une chasseuse de yokai appelée Mumyo et trouvent refuge dans la province d’Owari. Nos trois compagnons se retrouvent alors au service d’Oda Nobunaga. Mais leurs plans initiaux sont mis à mal car ils devront à nouveau affronter des forces diaboliques en quête des pierres d’esprit restantes. Voilà, le cadre est planté pour cette saga épique de notre chasseur ou chasseuse de yokai hybride, Hideyoshi.”

Nioh 2 : un point sur les DLC

Trois DLC sont prévus dans le courant de l’année. Chacun se concentrera sur une histoire différente se déroulant avant les événements de Nioh 2. De nouvelles armes, de nouvelles capacités, de nouveaux personnages, de nouvelles missions principales et de nouvelles missions secondaires seront de la partie.

Un trailer pour Nioh 2

Nioh 2 sera disponible le 13 mars prochain en exclusivité sur PS4.