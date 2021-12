Nintento avertit d’une possible pénurie de Switch en 2022

Nintendo craint une pénurie de Switch en 2022. Big N pourrait ne pas pouvoir répondre à la demande à cause de la pénurie.

La pénurie de puces électroniques est mondiale et elle est d’une telle ampleur qu’elle touche de nombreuses industries, dont certaines que l’on n’aurait absolument pas soupçonnées. Nul ne sait quand on en verra la fin et les entreprises impactées se multiplient. Nintendo semble en faire partie. Si vous comptiez acheter une Nintendo Switch dans le courant de l’année 2022, ne soyez pas surpris si vous avez du mal à en trouver.

Nintendo craint une pénurie de Switch en 2022

En effet, si l’on en croit plusieurs rapports en provenance du Japon, le président de Big N, Shuntaro Furukawa, avertir que l’approvisionnement pourrait être affecté. Selon ses propres mots, bien que l’entreprise ait enregistré de très beaux chiffres de vente à la fin de cette année 2021, pour 2022, la société pourrait ne pas pouvoir répondre à la demande.

Shuntaro Furukawa déclarait notamment la chose suivante : “Cela dépendra de la demande, évidemment, mais, comme je le crains, nous ne pourrons pas fournir les volumes de consoles que nous voulions initialement.” L’entreprise avait à l’origine prévu qu’elle expédierait pas moins de 25,5 millions d’unités pour l’année fiscale qui s’achève en mars. Ce chiffre avait par la suite été revu à la baisse à 24 millions.

Big N pourrait ne pas pouvoir répondre à la demande à cause de la pénurie

Ce n’est pas une grosse modification par rapport à la prévision initiale, certes, mais cela indique que Nintendo s’inquiète bel et bien de ne pouvoir répondre pleinement à la demande et elle ne souhaite pas fournir de chiffres qu’elle ne peut tenir aux investisseurs. Cela ne veut pour autant pas dire que vous ne pourrez pas trouver de Switch si vous en voulez une, mais c’est quelque chose que vous devrez garder à l’esprit.

On espère en tous les cas que la pénurie de puces pourra diminuer, ce qui devrait permettre à de nombreuses industries, dont l’informatique, le jeu vidéo et l’automobile, de souffler un peu, et de pouvoir contenter leurs clients.