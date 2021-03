Nintendo Wii U : surclassée par la Switch, la console est encore mise à jour

Nintendo déploie à la surprise générale une nouvelle mise à jour du firmware de la Wii U.

Alors qu’on l’avait quitté il y a plus d’un an avec le firmware 5.5.4 E qui servait à améliorer la stabilité du système et autres ajustements dans le but de rendre l’expérience de l’utilisateur toujours aussi agréable, malgré le fait que les équipes de Nintendo soient désormais consacrées à la Switch, on retrouve la Wii U avec le firmware 5.5.5 E qui sert à… améliorer la stabilité du système et autres ajustements dans le but de rendre l’expérience de l’utilisateur toujours aussi agréable. Oui, 20 mois séparent les deux mises à jour et pourtant le contenu est totalement identique.

[Wii U] Wii U firmware version 5.5.5 has been released for all regions. Official patch notes state “stability” as the sole change. Looking at @ylws8bot’s automatic change detector report, it appears a core OS component (OSv10) was updated. Waiting for more details. https://t.co/NR0PmULRPe — OatmealDome (@OatmealDome) March 2, 2021

Une mise à jour de la Nintendo Wii U pour contrer le piratage ?

Suite au déploiement du firmware 5.5.5 E, certains joueurs se sont demandé si Nintendo n’allait pas rendre le système de la Wii U plus difficile à pirater et modder afin que certains spécialistes perdent du temps à trouver de nouvelles failles pour ne pas se focaliser sur la Switch afin de la faire souffrir comme avait souffert la Nintendo DS, puis la Nintendo 3DS, avec les fameux linkers. Néanmoins, après vérification, le code de vérification SSL (Secure Sockets Layer ou “Couche de sockets sécurisée”, un protocole de sécurisation des échanges par réseau informatique) de Nintendo n’a pas été modifié de sa globalité.