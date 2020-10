La Nintendo Switch est un véritable succès planétaire. Cela n'est plus à démontrer. Nintendo a trouvé une formule quasi-parfaite. Seule petite ombre au tableau, les Joy-Con et leur problème de "drift", obligeant souvent à en racheter.

Si vous avez déjà eu besoin de remplacer un Joy-Con pour votre Nintendo Switch à cause d’un problème – trop commun – de drift, alors vous en avez très certainement racheté deux. Et la facture est assez salée, entre 70 et 80€. Et elle l’est d’autant plus si vous n’avez besoin d’en changer qu’un. Cela étant dit, il y a une bonne nouvelle aujourd’hui. Selon un tweet de l’entreprise, il sera bientôt possible d’acheter les Joy-Con à l’unité. Aux États-Unis tout du moins.

Nintendo va vendre des Joy-Con à l’unité aux États-Unis

Le compte Twitter Nintendo of America vient d’annoncer que, à compter du 9 novembre prochain, il sera possible d’acheter des Joy-Con à l’unité. Ceux-ci seront vendus au tarif de 40$ l’unité. Précédemment, le géant vendait déjà les Joy-Con à l’unité mais ceux-ci étaient proposés à 50$ et il était très difficile de s’en procurer ainsi.

Cela étant dit, cette annonce suggère que les joueurs qui cherchent à acheter des Joy-Con à l’unité devraient avoir bien moins de problèmes pour en trouver et ceux-ci devraient être légèrement moins chers. Difficile, pour l’heure, de savoir ce qui a motivé ce changement. Peut-être est-ce à voir avec l’action en justice visant Nintendo au sujet du problème de drift des Joy-Con.

Bientôt en France ?

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les Joy-Con de la Switch sont malheureusement connus pour ne plus réagir normalement avec le temps, les sticks partant “tous seuls” dans une direction, sans aucune sollicitation de la part de l’utilisateur. En plus d’être évidemment pour le moins fâcheux, dans certains cas, cela empêche purement et simplement de jouer. Une situation qui dure depuis le lancement de la console. Nintendo a certes fait des efforts concernant la prise en charge des réparations et l’échange des Joy-Con concernés mais selon certains, c’est loin d’être suffisant. Pouvoir acheter des Joy-Con à l’unité devrait simplifier l’expérience des joueurs. Espérons que les Joy-Con à l’unité arrivent bientôt en France.