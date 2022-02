Nintendo va fermer ses shops 3DS et Wii U en 2023

Nintendo va fermer les eShops de la Wii U et de la 3DS. Désactivation prévue en mars 2023.

Nintendo est aujourd’hui pleinement et totalement engagé envers sa Nintendo Switch, ses jeux et son écosystème dans son ensemble. Ce qui est tout à fait logique quand on sait à quel point cette console fait un carton aux quatre coins du globe. Ce n’est donc pas une surprise d’apprendre que Big N vient d’annoncer la fermeture des shops 3DS et Wii U dans le courant de l’année 2023.

Étant donné que la Wii U n’est plus produite, c’est compréhensible. Par contre, pour la 3DS, nul doute que les possesseurs de la console portable, encore très populaire aujourd’hui, pourraient être quelque peu déçus. Selon le communiqué de Nintendo, “dans le courant du mois de mars 2023, il deviendra impossible procéder à des achats sur le Nintendo eShop pour le système Wii U et les différentes machines de la famille Nintendo 3DS. Il ne sera plus possible non plus de télécharger du contenu gratuit, y compris les démonstrations des jeux.”

Désactivation prévue en mars 2023

Et Big N précise par ailleurs : “À partir du 23 mai 2022, il ne sera plus possible d’utiliser une carte de crédit pour ajouter des fonds sur un compte dans le Nintendo eShop de la Wii U ou de la famille de machines Nintendo 3DS.” L’entreprise explique aussi que, à compter du 29 août 2022, les utilisateurs ne pourront plus utiliser de carte Nintendo eShop pour ajouter des fonds. Les codes de téléchargement, quant à eux, pourront toujours être utilisés jusqu’à la fin du mois de mars 2023.

Les consoles 3DS et Wii U ont à peu près dix années d’existence et avec Nintendo qui pousse comme il le fait ses nouveaux modèles Switch, il est clair de voir la direction que suit l’entreprise. De fait, comme dit, cette annonce n’est pas vraiment surprenante, même si elle devrait en décevoir plus d’un.