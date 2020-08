Nintendo travaillerait sur une Switch compatible 4K pour 2021

La Nintendo Switch est une console remarquable à bien des égards, mais certains aspects techniques restaient relativement faibles. Selon les dernières rumeurs, Nintendo travaillerait sur une version plus puissante, compatible notamment avec la 4K.

Sony et Microsoft ont déjà dévoilé leurs consoles 4K, des consoles qui débarqueront en grande pompe avant la fin de l’année, les PlayStation 5 et Xbox Series X. Mais que fait Nintendo ? Selon plusieurs sources citées dans un rapport de Bloomberg, bien que sa console convertible Nintendo Swtich soit en tête des ventes avec de nombreux jeux déjà cultes comme Animal Crossing : New Horizons, l’entreprise travaillerait sur une version améliorée pour l’année prochaine.

Nintendo travaillerait sur une Switch compatible 4K

La seule précision concernant les améliorations en question de cette nouvelle version concerne la prise en charge de la 4K. Mais la console pourrait aussi accueillir plusieurs nouveaux jeux. En effet, le rapport mentionne aussi que “un tas de nouveaux jeux de Nintendo et d’autres studios tiers” pourraient arriver durant cette année assez calme en terme de sorties.

Une deuxième édition de la Switch avec davantage d’autonomie avait été commercialisée l’année dernière tandis que la Switch Lite, de son côté, se débarrassait du dock et des Joy-Con amovibles. Cette nouvelle version resterait basée sur un CPU NVIDIA Tegra avec 4 Go de RAM. Il sera donc assez intéressant de voir ce qui change pour pouvoir rendre l’ensemble compatible 4K.

Et de nombreux nouveaux, y compris de Nintendo, arriveraient bientôt

Avec les consoles Switch et Switch Lite toujours assez difficiles à trouver en magasin, commercialiser une version améliorée dès maintenant ne serait pas très logique mais d’ici l’année prochaine, ce pourrait être le moment parfait pour convaincre les joueurs qui souhaiteraient faire une pause avec l’ultra-réalisme proposé par les deux consoles next-gen, ainsi que celles et ceux qui voudraient aller un peu plus loin que rembourser leurs prêts auprès de Tom Nook…