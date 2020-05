Nintendo Switch : une nouvelle pénurie est pressentie

La production de Switch pourrait encore ralentir à cause du coronavirus et l'approvisionnement de composants en Asie.

L’activité des usines en Malaisie (limitée au moins jusqu’au 9 juin) et aux Philippines (limitée jusqu’à mi-mai, mais pas de retour à la normale directement) étant temporairement à l’arrêt, Nintendo va avoir du mal à récupérer les principaux circuits imprimés de la Switch et certains composants rattachés à ces mêmes circuits. Le média américain Blomberg estime d’ailleurs que la distribution de nouveaux exemplaires de la Nintendo Switch (21 millions d’unités entre avril 2019 et mars 2020) sera une nouvelle fois retardée et que cela pourrait varier entre plusieurs semaines à plusieurs mois.

My latest on Nintendo with @debbywuintaipei :

-Switch production bottleneck now outside China

-Xbox, PS not affected by this issue

-Analysts expect Switch may remain hard to find this yearhttps://t.co/dRaE7QIkeT — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) May 12, 2020

La firme de Kyoto se veut elle moins alarmiste et espère un retour à la normale durant l’été. Pour mémoire, le but est toujours de vendre plus de Nintendo Switch en 2020 qu’en 2019. Par contre, Big N pourrait également souffrir en fin d’année face aux difficultés d’approvisionnement liées aux DRAM, des composants utilisés en grande partie pour les smartphones. Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, ne cache pas que si le Covid-19 empire, les plans pour les ventes hardware et software devraient changer.

PS5 et Xbox Series X : les consoles de Sony et Microsoft ne seront pas touchées

Contrairement à Nintendo, Microsoft comme Sony travaillent avec des fournisseurs basés dans d’autres territoires. Les productions des PS5 et Xbox Series X ne subiront donc aucun impact malgré cette période de coronavirus.