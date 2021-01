Nintendo Switch : un modèle collector pour Monster Hunter Rise

Capcom et Nintendo vont célébrer l'arrivée du Monster Hunter sur Nintendo Switch avec une console collector en édition limitée.

Prévue pour le 26 mars prochain à 399,99 euros en Europe, aux USA et en Asie, notamment le Japon, la Nintendo Switch – Édition Monster Hunter comporte une illustration du monstre emblématique de l’action-RPG, à savoir Magnamalo, sur la station d’accueil, ainsi que des motifs caractéristiques de l’exclusivité décorant la console hybride de Nintendo et les manettes Joy-Con. Un code de téléchargement eShop pour Monster Hunter Rise, le DLC du kit deluxe et un contenu bonus seront également présents dans le pack de ce modèle collector.

Le pack Nintendo Switch édition Monster Hunter Rise (qui inclut un code de téléchargement pour #MHRise + le DLC "Kit deluxe" + du contenu bonus) sera disponible le 26/03 en même temps que cette manette Nintendo Switch Pro spéciale ! pic.twitter.com/e8K9mmFFY1 — Nintendo France (@NintendoFrance) January 27, 2021

Une démo gratuite pour Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch

Disponible jusqu’à dimanche, la démo gratuite de Monster Hunter Rise permet de prendre part à quatre quêtes différentes dont deux jouables en coop locale ou en ligne. En outre, les joueurs peuvent apprendre à se servir du Filoptère, se familiariser avec la Chevauchée de wyvernes et enfin manier les 14 types d’armes uniques que propose ce nouveau Monster Hunter.