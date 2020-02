Nintendo Switch : un cycle de vie plus long qu’à l’accoutumé

Le président Shuntaro Furukawa détaille la vision à long-terme de Nintendo pour la Switch.

Focalisé sur un double marché, à savoir console de salon et console portable, Nintendo estime avoir tout le temps nécessaire pour alimenter ses nouvelles machines et prolonger son succès (une troisième Switch n’est pas prévue pour cette année) : “La Switch va entrer dans sa quatrième année de commercialisation, mais sa situation est un peu différente de nos précédentes consoles. En plus de servir de console de salon, la Switch peut être emportée partout, et les consommateurs peuvent faire le choix qui correspond le mieux à leur style de vie. Sa popularité est grandissante, et nous pensons que sa durée de vie peut être bien différente des précédents (…) En ce qui concerne le software, en plus d’en introduire continuellement de nouveaux, nous pensons qu’il sera très important de poursuivre nos efforts afin de vendre les titres que nous avons publiés jusqu’à présent (…) À la fin du second trimestre de l’année fiscale, les ventes de la Switch Lite représentaient 43% des consoles écoulées. Cette part est désormais de 30%. La Switch continue de profiter d’une bonne lancée, et la Switch Lite se vend en parallèle de celle-ci. Nous attribuons cette demande à la sortie d’un nouveau Pokémon, et des habitudes prises par les joueurs de s’y adonner sur leur smartphone.”

Nintendo n’a pas peur de la PS5 et de la Xbox Series X

Selon les dires de Shuntaro Furukawa, les consoles next-gen de Sony et Microsoft n’impacteront pas les ventes de la Nintendo Switch car la cible n’est pas la même : “L’environnement va évidemment changer avec l’arrivée de nouveaux produits sur le marché, mais la Switch ne vise pas le même public, et nous ne pensons pas que nos concurrents auront un impact sur notre activité. Le plus important pour nous est de continuer sur notre lancée, il nous faut continuer à vendre la console. La Switch en est bientôt à sa quatrième année d’existence, et nous pensons à ce qui se passera d’ici deux ans, plutôt que de seulement penser à l’an prochain.”

Switch et marché chinois

Disponible dans l’Empire du Milieu depuis décembre dernier, la Switch a du mal à convaincre les joueurs du pays : “Pour l’instant, les chiffres de ventes ne sont pas suffisants. Le marché chinois est habitué aux jeux PC et mobiles, et il nous faut travailler avec notre partenaire Tencent pour y implanter notre marque. Nous allons y consacrer tous nos efforts.“