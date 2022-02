Nintendo Switch Sports, la suite de Wii Sports

Nintendo relance la célèbre compilation de mini-jeux autour des simulations de sport sur Switch.

En plus du tennis, du baseball et du bowling déjà présents dans Wii Sports, de nouvelles activités seront à découvrir dans Nintendo Switch Sports comme le chambara (attaquez votre adversaire pour l’éjecter de la plateforme et bloquez ses coups), le football (réalisez des actions dynamiques avec un ballon géant et utilisez les manettes Joy-Con pour tirer et réaliser des têtes plongeantes), le badminton (maintenez le volant en l’air, envoyez-le vers la gauche ou la droite et décochez de puissants smashes pour prendre l’avantage) et le volleyball (utilisez un Joy-Con pour servir, réceptionner, passer et faire des smashes) en local ou en ligne. Grâce aux articles obtenus en jouant en ligne, notamment via la ligue pro qui vous met au défi d’améliorer votre classement en remportant la victoire dans différentes disciplines, les joueurs pourront personnaliser leur avatar.

Un trailer pour Nintendo Switch Sports

Nintendo Switch Sports sera disponible le 29 avril prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. A noter que les abonnés au Nintendo Switch Online pourront avoir accès à un Online Play Test à partir de la fin de la semaine prochaine.

Deux mises à jour gratuites sont d’ores et déjà planifiées. Prévue pour cet été, la première permettra de jouer au football avec la sangle de jambe de Ring Fit Adventure, tandis que la seconde, prévue pour cet automne, rajoutera le golf dans les disciplines sportives jouables.