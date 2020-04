Nintendo Switch : production et approvisionnement au ralenti

Le nouveau coronavirus impacte fortement les ventes de la Switch du constructeur japonais Nintendo.

Alors que le gouvernement japonais a récemment décrété un état d’urgence au sein du pays du Soleil Levant, Nintendo n’a pas tardé à suspendre la commercialisation de la Switch alors qu’elle continue de se vendre comme des petits pains. Les boutiques spécialisées doivent faire avec un stock très restreint se basant sur des réservations ou des loteries. Si d’autres pays ne sont pas encore touchés et que certains revendeurs se permettent de gonfler les prix face à la demande, les marchés américains et européens pourraient ne pas y échapper dans le courant du mois, notamment à cause de la chaîne de production vietnamienne de Big N qui dépend de plusieurs composants en provenance de Chine : “Une rupture de composants affecterait la distribution de Switch prévue pour avril, une fois que l’inventaire actuel sera écoulé. Les livraisons ne s’arrêteraient pas complètement, mais seraient fortement réduites.”

Pas d’alcool ou de gel hydroalcoolique pour nettoyer une Nintendo Switch !

Au passage, sachez que Nintendo déconseille fortement aux utilisateurs de Switch de désinfecter leurs consoles avec de l’alcool. En effet, il est préférable d’utiliser un chiffon doux et sec afin d’enlever les saletés sur la console hybride : “Récemment, des clients ont demandé s’ils pouvaient désinfecter leurs Nintendo Switch et leurs Joy-Con avec de l’alcool ou autres dérivés. Nous sommes désolés de le dire, mais s’il vous plaît, évitez d’utiliser ce genre de produit, car cela pourrait provoquer une décoloration ou une déformation des pièces en plastique. Nous ne pouvons pas non plus recommander l’utilisation de lingettes désinfectantes sans alcool, car selon les ingrédients, elles peuvent fortement endommager les pièces en plastique.“