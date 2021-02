Nintendo Switch Pro : une annonce n’est pas prévue dans les prochains mois

Le tant attendu nouveau modèle de la Switch capable d'afficher de la 4K ne sortira pas prochainement.

Alors que la Nintendo Switch fêtera ses quatre ans le trois mars prochain et que le constructeur japonais prévoit de donner ses nouvelles prévisions de ventes jusqu’en mars 2022 pour la console hybride qui continue de se vendre massivement dans le monde entier, notamment grâce au coronavirus virus et les problèmes de stocks pour la PS5 de Sony ainsi que les Xbox Series X/S de Microsoft, le président Shuntaro Furukawa entretient encore le mystère concernant l’arrivée d’un nouveau modèle avec de la 4K et un écran OLED : “Nous ne prévoyons pas de faire une annonce de sitôt. Nous en avons une aux couleurs de Mario pour ce mois-ci et une autre pour Monster Hunter en mars prochain.”

Difficile de réellement savoir si Nintendo n’a aucun plan pour cette fameuse Nintendo Switch Pro dont les rumeurs sont toujours aussi insistantes. La firme de Kyoto est connue pour dire tout et son contraire en l’espace d’un ou plusieurs mois comme cela avait été le cas pour la Nintendo 3DS XL, la New Nintendo 3DS ou encore plus récemment la Nintendo Switch Lite.

Nintendo va enfin changer son système de serveurs

Pour offrir des performances améliorées et plus de stabilité au multijoueur de la Nintendo Switch, l’éditeur nippon remplace “NEX” après 18 ans d’utilisation pour le nouveau système “NPLN” qui sera introduit avec Monster Hunter Rise en mars prochain. La transition devrait se faire de manière fluide et Nintendo aurait même déjà quelques idées pour améliorer le tout avec des nouveautés.