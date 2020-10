La Nintendo est un véritable succès depuis son lancement en mars 2017. Et Big N en est parfaitement conscient. Aujourd'hui, il est temps de lancer un nouveau modèle, plus puissant. Les rumeurs s'intensifient sur ce sujet.

Étant donné que la Nintendo Switch actuelle peut être jouée sur le grand écran du téléviseur du salon, les joueurs ne sont probablement pas (trop) nombreux à prêter grande attention à la qualité de l’écran de la console en lui-même. C’est assez logique, finalement. Et bien que ce dernier ne soit pas ce qui se fait de mieux sur le marché, la qualité est plus que suffisante pour nombre de joueurs. Cela ne veut pas dire que Nintendo ne devrait pas faire mieux.

La Nintendo Switch Pro avec un écran mini LED ?

Big N semble bien avoir l’intention de proposer dans un futur relativement proche un nouveau modèle. Cela fait quelques mois maintenant que nous entendons parler d’une version Pro de la Nintendo Switch et aujourd’hui, selon un nouveau rapport de Economic Daily, il semblerait que cette version Pro dispose d’un écran mini LED.

Le rapport en question affirme que ces écrans devraient être fournis par le fabricant Innolux et cela pourrait marquer une transition importante, Nintendo prenant ses distances avec ces partenaires Sharp et DJI pour les écrans. La technologie mini LED est de plus en plus populaire ces derniers temps, représentant une alternative très sérieuse à l’OLED. Des géants comme Apple réfléchiraient même à intégrer cette technologie dans leurs futurs produits.

C’est ce qu’annonce aujourd’hui une nouvelle rumeur

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le mini LED est une technologie d’écran hybride comme le LCD et l’OLED. Celle-ci doit offrir des fonctionnalités comme un contraste amélioré et potentiellement une meilleure autonomie. Ce qui serait une très bonne nouvelle pour un appareil comme la Switch qui peut aussi être utilisé en mode portable.

Pour l’heure, il ne s’agit là que de simples rumeurs. Rien ne saurait garantir que Nintendo a décidé de partir sur cette technologie mini LED pour sa future Switch “Pro”, ou quel que soit son nom…