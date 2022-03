Nintendo Switch Online : le service payant se met à jour avec des missions et des récompenses

Débloquées suite à une récente mise à jour, les missions proposées via le Nintendo Switch Online permettent de gagner des points platine à échanger contre des récompenses My Nintendo ou à utiliser dans le service de Nintendo, qui compte pas moins de 32 millions d’abonnés, pour obtenir des éléments d’icônes à assembler afin de créer une icône d’utilisateur pour les profils des joueurs sur Switch. A noter que les missions et les récompenses de l’abonnement Nintendo Switch Online sont mises à jour régulièrement.

Missions & Rewards section added to Switch Online section on Switch, offering an "avatar/icon store" with items that can be redeemed with My Nintendo Platinum Points with missions to earn points. Current items include Super Mario Odyssey and Animal Crossing until April 4th pic.twitter.com/Ral0a5xFTY

