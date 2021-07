Nintendo Switch OLED : pas de boost de puissance, mais un nouvel écran et quelques améliorations

Nintendo dévoile une nouvelle console Switch qui n'est pas plus puissante que les précédents modèles malgré un écran OLED.

Avec son écran OLED de 7 pouces aux bords plus fins, la nouvelle Switch de Nintendo va pouvoir proposer des couleurs intenses et des contrastes élevés pour fournir une expérience de jeu enrichie en mode portable et sur table. Elle embarque également une mémoire interne de 64 Go, des haut-parleurs intégrés proposant un audio amélioré pour les modes nomades et une nouvelle station d’accueil qui comporte deux ports USB, un port HDMI ainsi qu’un port Ethernet pour une connexion plus stable lors du jeu en ligne. Enfin, la Nintendo Switch OLED est compatible avec tous les jeux Nintendo Switch ainsi que les manettes Joy-Con disponibles.

Les caractéristiques techniques de la Nintendo Switch OLED

Dimensions : 102 mm x 242 mm x 13,9 mm (avec les manettes Joy-Con attachées), 28,4 mm pour la zone la plus épaisse, de l’extrémité des sticks analogiques au rebord des boutons ZL/ZR

Poids : Environ 320 g (420 g avec les Joy-Con attachés)

Écran : OLED tactile 7 pouces, résolution 720p

CPU/GPU : Processeur NVIDIA Tegra personnalisé

Mémoire : 64 Go (une part de la mémoire interne est dédiée au système d’exploitation)

Fonctionnalités de communication : Wi-Fi (compatible IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1 et connexion au réseau filaire en mode téléviseur via le câble HDMI

Sortie vidéo : 1080p à 60fps en mode téléviseur via le câble HDMI ou 720p à 60fps en mode sur table et en mode portable

Sortie audio : PCM linéaire 5.1 en mode téléviseur via le câble HDMI

Haut-parleurs : Stéréo

Terminal USB : USB Type-C

Prise audio : Mini-jack stéréo 3,5 mm à 4 pôles (norme CTIA)

Port carte microSD : Les cartes mémoires microSD, microSDHC et microSDXC sont compatibles

Capteurs : Accéléromètre, gyroscope et capteur de luminosité

Système d’exploitation : Température de 5 à 35°C, humidité de 20 à 80%

Batterie intégrée : Lithium-ion avec une capacité de 4310mAh

Autonomie : Entre 4,5 et 9 heures environ

Temps de charge : Environ 3 heures pendant que la console est en mode veille

Nintendo Switch OLED et ses trois modes de jeu

Mode téléviseur : installez la Nintendo Switch OLED dans la station d’accueil pour jouer aux jeux Nintendo Switch sur téléviseur

Mode sur table : déployez le support au dos de la console et servez-vous de l’écran de la console pour jouer à plusieurs grâce aux deux manettes Joy-Con incluses avec la console. Le large support ajustable offre une base solide et stable. Il permet aussi d’incliner librement la console pour offrir plusieurs angles de vue afin de mieux voir l’écran

Mode portable : transportez la console partout avec vous et jouez en mode portable entre amis, en mode local comme en ligne

Un trailer pour la Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch OLED sera commercialisée à 349,99 euros avec des Joy-Con blancs ou bleu néon/rouge néo à partir du 8 octobre prochain, soit en même temps que la sortie de Metroid Dread, la suite directe de Metroid Fusion et le nouvel épisode de la saga Metroid en 2D.