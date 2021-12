Nintendo Switch OLED : comment configurer sa nouvelle console

Si vous venez d'avoir une Nintendo Switch OLED et que vous vous demandez comment la configurer, voici ce qu'il vous faut savoir.

Que vous ayez eu une Nintendo Switch OLED sous le sapin ou que vous veniez tout juste d’en acheter une, une fois la console déballée et branchez, vient le moment de tout configurer, avec les informations de votre compte et les données de jeux que vous pourriez éventuellement avoir. Certaines consoles sont même livrées avec suffisamment de batterie pour pouvoir jouer dès le déballage.

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour la première fois et vous aurez droit à une petite vidéo d’introduction sur la Nintendo Switch. Viennent ensuite les différents écrans de configuration. Tout d’abord, la sélection de la langue, avec pas moins de 12 choix. Ensuite, la région du globe – Amérique, Europe, Asie, etc -. Ensuite, les conditions d’utilisation de Nintendo, à lire, ou non.

Arrive ensuite la configuration du Wi-Fi. Contrairement aux Xbox Series et PS5, la Switch n’a pas de port Ethernet, mais la nouvelle version du dock pour la Switch OLED en a un. C’est appréciable par rapport à la version originale qui n’en avait pas, les joueurs devaient acheter un adaptateur USB-LAN pour utiliser une connexion filaire.

Le prochain écran permet de définir le fuseau horaire. Non seulement vous verrez les différentes zones, mais vous aurez aussi différentes villes dans ces fuseaux pour trouver celle qui est le proche de vous.

La première étape facultative de la configuration de cette Switch OLED est celle qui demande de connecter la console à un téléviseur. Dans la mesure où la Switch peut être branchée pour jouer sur un TV ou utilisée en mode console portable, vous pouvez tester la connexion entre le dock et le TV. Si vous ne jouez qu’en mode portable, ou si vous n’avez pas de téléviseur à proximité, vous pouvez passer à l’étape suivante.

L’écran suivant vous demande de déconnecter les Joy-Con pour pouvoir les utiliser et passer à l’écran suivant. Vous ne pouvez à ce stade que vérifier l’appairage des Joy-Con originaux. Si vous voulez en ajouter d’autres, vous pourrez le faire plus tard.

Vient ensuite le moment de créer ou de vous authentifier sur votre compte utilisateur. C’est une étape très importante puisqu’il s’agira du compte sur lequel seront liés les jeux, les sauvegardes et autres données. Si c’est votre première fois avec une Switch, il vous faudra créer un compte. Une fois l’utilisateur principal connecté, il est possible d’ajouter d’autres utilisateurs, tout de suite ou plus tard.

À ce moment-là, le processus de configuration est un peu différent pour celles et ceux qui avaient déjà une Switch et les autres. Si c’est votre première Switch, celle-ci sera considérée comme votre appareil principal. Si vous avez l’intention de garder deux consoles, celle-ci sera considérée la secondaire ou plutôt, comme Nintendo l’appelle, la console non-principale. Vous pourrez modifier cette hiérarchie plus tard le cas échéant.

Si vous avez deux Switch, toutes deux peuvent télécharger les jeux achetés sur le Nintendo eShop et les lancer tant qu’elles sont connectées à internet. La console non-principale ne pourra pas lancer les jeux numériques si elle n’est pas connectée à internet. De fait, il est intéressant d’avoir la Switch OLED pour le mode portable et l’autre, l’ancien modèle, reste sur son dock branchée au téléviseur.

Retour à la configuration. Pour celles et ceux qui ont là leur toute première Switch, l’écran demande alors s’ils veulent s’abonner au Nintendo Switch Online, le service via abonnement qui permet de jouer en ligne, de stocker les sauvegardes dans le cloud et de jouer à un certain nombre de jeux rétro. Ce n’est pas obligatoire, évidemment, mais si vous voulez jouer à des jeux comme Mario Kart 8 en ligne, il le faut. Vient ensuite l’écran du contrôle parental qui permet aux parents de limiter le temps passé sur la console par leurs enfants et les jeux auxquels ils peuvent jouer. Nintendo a aussi des applications mobiles dédiées, iOS et Android, pour éteindre la console à distance, notamment.

C’est tout pour les utilisateurs qui configurent leur toute première console.

Celles et ceux qui ont déjà une Switch, par contre, doivent sélectionner “Importer les données utilisateur d’une autre console”. L’écran qui arrive demande alors si vous avez toujours votre console avec les données utilisateur ou non. Le système demande aussi si vous souhaitez garder les deux consoles. Le processus est bien plus simple si vous pouvez répondre oui à ces deux questions.

Il faut ensuite lier la machine à votre compte Nintendo, mais vous aurez certainement une mise à jour système à effectuer. La Switch récupèrera la dernière version depuis le web et l’installera. Une fois ceci fait, elle redémarrera d’elle-même.

Après le redémarrage, vous devrez vous identifier avec votre compte Nintendo, que ce soit avec votre email, votre ID ou un QR Code sur votre smartphone. Le QR Code ouvre un navigateur vers la page du compte Nintendo. C’est une option très simple plutôt que de taper ses identifiants sur le petit clavier à l’écran. Une fois connecté sur le navigateur, vous recevrez un code de confirmation qu’il faudra saisir sur la Switch.

Si vous réalisez un transfert d’une Switch à une autre, vous passerez directement aux écrans pour le Switch Online et le contrôle parental. Et voilà, le tour est joué. Appuyez sur le bouton Home et commencez à profiter de votre nouvelle Switch OLED.