Nintendo Switch : la fin de l’année 2022 sera riche !

Cinq ans après son lancement, la console hybride et emblématique de Nintendo conserve une popularité sans équivalent. De la rentrée à la fin d’année 2022, les joueurs pourront mettre la main sur une avalanche de titres prometteurs. Voici le top 10 des sorties confirmées et très attendues.

1 – Splatoon 3

Date de sortie : 9 septembre 2022

Genre : Third person shooter

Véritable révélation de la génération des Nintendo Switch, la saga Splatoon va accueillir une nouvelle et troisième mouture dès la rentrée. Le principe, fun et addictif, reste toujours le même : participez à des combats intenses en arène entre Inklings et Octolings, à coups de jets et bombes de peinture. Au menu, les aficionados pourront profiter de nouvelles armes, d’une plus grande palette de mouvements et d’un mode multi jusqu’à 8 joueurs.

2 – The DioField Chronicle

Date de sortie : 22 septembre 2022

Genre : Tactical RPG

La toute nouvelle licence imaginée par Lancarse et Square Enix a de quoi intriguer. Situé dans un univers mêlant des éléments de medieval fantasy et un armement moderne, The Diofield Chronicle propose des combats stratégiques en temps réel en vue du dessus. À la tête d’un groupe de mercenaires d’élite appelé « Renards bleus », vous devrez triompher de l’adversaire en prenant soigneusement en compte les forces et faiblesses de chaque unité sur le terrain.

3 – No Man’s Sky

Date de sortie : 7 octobre 2022

Genre : Bac à sable/ Exploration spatiale

C’est l’une des belles surprises de la fin d’année. Le célèbre No Man’s Sky fait enfin son arrivée sur la console portable de Nintendo en octobre ! Décrié à l’époque de sa sortie en raison de nombreuses attentes déçues, le jeu s’est amendé au point de devenir un gigantesque succès. Parcourez en toute liberté une galaxie gigantesque générée de façon procédurale, explorez chaque planète à la recherche de ressources et interagissez avec de nombreuses races extraterrestres.

4 – Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope

Date de sortie : 20 octobre 2022

Genre : Stratégie / Tactical RPG

Le duo de choc formé par Mario et les Lapins Crétins revient pour de nouvelles aventures aussi passionnantes que loufoques. Votre quête vous amènera à parcourir de nombreuses planètes pour sauver d’une mort certaine la tribu des Sparks. Arriverez-vous à les tirer des griffes de l’infâme Cursa ? Sparks of Hope devrait proposer pas moins de 9 personnages jouables et un mode en coopération à 2 joueurs.

5 – Persona 5 Royal

Date de sortie : 20 octobre 2022

Genre : RPG

La simple évocation de Persona 5 fait sans doute émerger des souvenirs émus chez bien des joueurs. L’épisode le plus populaire de la saga Persona fait aujourd’hui son retour dans une version remasterisée pour Nintendo Switch. Dans ce jeu de rôle japonais bien connu, les jeunes membres des Voleurs Fantômes infiltrent en secret le cœur et l’esprit des adultes corrompus pour rétablir la paix et l’harmonie dans le monde.

Et la suite de Breath of the Wilds, c’est pour quand ?

Les premières aventures de Link sur Switch ont profondément marqué les esprits de toute une génération de joueurs. Vous devrez cependant vous montrer encore un peu patient pour vous offrir la suite ! Après un premier report, Breath of the Wild 2 est attendu pour le printemps 2023 – au plus tôt.

6 – Bayonetta 3

Date de sortie : 28 octobre 2022

Genre : Action / Beat’em all

La célèbre sorcière aux combos spectaculaires vous avait manqué ? À nous aussi ! Dans ce troisième volet de la licence, Bayonetta va parcourir les rues de Tokyo pour neutraliser les Homunculis, des armes biologiques terrifiantes nées de l’imagination débridée des êtres humains. Le titre devrait inclure un deuxième personnage jouable avec Viola. Citons également de nouveaux mouvements de combat et mécaniques de gameplay, comme la prise de contrôle des créatures ennemies.

7 – Pokémon Écarlate

Date de sortie : 18 novembre 2022

Genre : RPG

Pokémon Écarlate devrait être le tout premier jeu vidéo intégrant la 9e génération de nos bestioles favorites. Mais le titre est également attendu pour de nombreuses autres raisons. Il devrait aussi être le 1er titre Pokémon à proposer un monde entièrement ouvert, sans transition ou temps de chargement. Un multijoueur coopératif devrait, par ailleurs, permettre à quatre joueurs de parcourir simultanément la carte et affronter d’autres dresseurs.

8 – Sonic Frontiers

Date de sortie : Hiver 2022 (sans précision)

Genre : Action / Plateforme

Le hérisson le plus populaire du monde revient sur Switch à la fin de l’année pour de nouveaux parcours à grande vitesse. Le jeu vous fera profiter des paysages enchanteurs des Starfall Islands. Explorez une vaste zone ouverte en franchissant avec succès des déserts, des forêts impénétrables et d’impressionnantes chutes d’eau. Triomphez de vos ennemis en anticipant leurs mouvements et en cultivant vos réflexes !

9 – The Lord of the Rings : Gollum

Date de sortie : Fin 2022 (sans précision)

Genre : Infiltration

The Lord of the Rings : Gollum est attendu de longue date par les passionnés de l’univers fantasy né dans l’esprit de Tolkien. Dans le prochain titre de Daedalic Entertainment, vous aurez la possibilité d’incarner Gollum, alias Sméagol. Pas question ici d’aller à l’affrontement direct : pour survivre aux créatures cauchemardesques du Mordor, la petite créature devra se montrer particulièrement discrète et rusée.

10 – Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Date de sortie : Fin 2022 (sans précision)

Genre : Aventure / RPG

Hogwarts Legacy suscite l’attente immense d’une large communauté de fans, et pourrait bien être le phénomène vidéoludique de cette fin d’année. Les passionnés de Harry Potter pourront donc retourner à Poudlard sur leur Switch, mais cette fois, au début du XIXe siècle. Au programme : une aventure longue et immersive au cœur d’un monde ouvert où tout semble possible. Suivez attentivement vos cours de sorcellerie : certains sortilèges pourraient vite se révéler utiles !

La Nintendo Switch ne semble pas près de s’essouffler, avec un catalogue de sorties particulièrement fourni pour cette fin d’année. Quel est le titre à ne manquer sous aucun prétexte, selon vous ?