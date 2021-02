Nintendo Switch : la console hybride entre à peine dans le milieu de son cycle de vie

La Switch de Nintendo a encore de belles années devant elle avant d'être remplacée par une version améliorée.

L’année dernière, alors que la Switch approchait les 70 millions de consoles distribuées dans le monde, Shuntaro Furukawa, le PDG de Nintendo, faisait savoir à ses actionnaires qu’un nouveau modèle n’était clairement pas prévu dans l’immédiat : “La Nintendo Switch vient d’entrer au milieu de son cycle de vie. Nous continuons à y voir une base de croissance qui va au-delà des cycles de vie de nos précédentes machines (…) Nous allons poursuivre nos efforts pour prolonger le cycle de vie du Nintendo Switch et continuer à motiver les consommateurs à jouer sur nos plateformes dans les années à venir (…) Notre industrie est basée avant tout sur l’achat de matériel par les consommateurs, puis sur l’achat de logiciels.”

Trois mois plus tard et près de 80 millions d’exemplaires de Nintendo Switch écoulés dans le monde, le président Shuntaro Furukawa affirme une fois de plus que la console hybride entre à peine dans le milieu de son cycle de vie suite à sa quatrième année de commercialisation : “Nous avons l’intention de poursuivre sur cette lancée et d’augmenter le volume cumulé des ventes pour dépasser celui de la Nintendo Wii (…) Je pense qu’il y a encore beaucoup de place pour une nouvelle demande aux États-Unis et en Europe, encore plus qu’au Japon.”

Nintendo a toujours du mal à imposer la Switch en Chine

Si la console de salon portage du constructeur japonais cartonne dans de nombreux pays, l’Empire du Milieu lui montre encore quelques résistances malgré une belle augmentation ces derniers mois grâce à Ring Fit, l’improbable mélange entre JRPG et fitness. Le président de Nintendo s’attend également à une augmentation des ventes de la Switch autour du Nouvel An chinois, mais “pas encore à une échelle qui puisse avoir un impact significatif sur notre activité dans son ensemble”. Avec un million de ventes, la croissance en Chine est “un effort qui prendra un certain temps”.