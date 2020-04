Nintendo Switch : la cadence de production devrait bientôt s’accélérer

Le constructeur nippon Nintendo souhaite produire encore plus de Switch en 2020 qu'en 2019.

Dans l’optique de battre le record des 20 millions de Switch vendues dans le monde pour la nouvelle année fiscale, la firme de Kyoto aurait décidé d’augmenter la capacité de production de la machine alors que celle-ci est encore difficile à se procurer dans certains pays à cause d’un stock limité (Sony en a profité pour imposer sa PS4 dans le top des ventes). En effet, Nintendo espère produire 10% de plus de Switch en 2020 qu’en 2019 dès les prochains mois. Si les commandes auprès de certains fournisseurs de composants ont déjà augmenté de 50%, d’autres produits sont encore difficiles à avoir : “Nous espérons que nos partenaires pourront répondre à l’augmentation de la production, mais les perspectives restent incertaines pour l’approvisionnement de certaines pièces et nous ne pouvons pas prévoir exactement combien de Switch pourront être fournies.”

Nintendo veut réaliser une année 2020 de folie avec la Switch

Le bilan financier de l’éditeur nippon, prévu pour le 7 mai prochain, permettra de savoir réellement quels sont les objectifs de livraison concernant la Switch, alors que le mois de mars aura certainement été impressionnant grâce à la période de confinement et le succès phénoménal d’Animal Crossing : New Horizons, aussi bien en physique qu’en dématérialisé. Pour battre les 20 millions de Switch, Nintendo devrait compter sur le trentième anniversaire de la licence Super Mario avec de nombreux jeux comme Paper Mario, Super Mario 3D World Deluxe, Super Mario 64 HD, Super Mario Sunshine HD, Super Mario Galaxy HD et Super Mario Galaxy 2 HD.