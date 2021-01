Nintendo Switch – Édition Mario (Rouge et Bleu) : une console collector aux couleurs de la tenue du plombier moustachu

La première apparition d'une Nintendo Switch dans un nouveau coloris.

Prévue pour être commercialisée dès le 12 février prochain à 349 euros, la Nintendo Switch – Édition Mario (Rouge et Bleu) sera composée de manette Joy-Con rouges avec des dragonnes bleues, un support Joy-Con bleu, une station d’accueil et une console rouge ainsi qu’une pochette de transport avec une protection d’écran. Pour l’anecdote, le châssis principal de la machine hybride du constructeur japonais est traditionnellement gris sombre, c’est donc totalement inédit de voir une couleur différente même si cela renforce le côté collector de ce modèle célébrant les 35 ans de la licence Mario.

Super Mario Bros 35, des défis mondiaux pour unir les joueurs du monde entier

En plus de révéler une Switch collector avec un ensemble rouge et bleu, Nintendo a également annoncé que le jeu compétitif en ligne Super Mario Bros 35 (exclusivement disponible avec l’abonnement au service Nintendo Switch Online) va mettre à l’épreuve les talents des joueurs au cours des trois défis mondiaux organisés entre les mois de janvier et de mars : “Pour atteindre l’objectif du premier défi mondial de Super Mario Bros. 35, les joueurs du monde entier vont devoir unir leurs efforts pour vaincre 3,5 millions de Bowser du 19 janvier à 8h au 26 janvier à 7h59. En plus des batailles à 35 qui permettent déjà d’affronter Bowser, la bataille spéciale de cette semaine propose une sélection de stages qui offriront encore plus d’occasions de se frotter aux épines de l’éternel rival de Mario. Si l’objectif est atteint, chaque joueur qui aura vaincu au moins une fois Bowser pourra recevoir 350 points platine pouvant être échangés contre diverses récompenses sur le My Nintendo Store. Plus de détails sur les prochains défis mondiaux organisés en février et en mars seront révélés prochainement.”