Nintendo Switch : des ruptures de stock sont à prévoir pour la fin de l’année 2021

La crise mondiale des semi-conducteurs pourrait également toucher le réapprovisionnement des consoles Switch de Nintendo d'ici les prochains mois.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a fait le point sur la production de matériel, déclarant que l’entreprise a pu obtenir suffisamment de semi-conducteurs pour une production immédiate. Cependant, il a averti que la Switch pourrait encore connaître des pénuries de matériel cette année en raison de la demande importante : “Nous avons été en mesure d’acheter les matériaux nécessaires à la fabrication immédiate des consoles. Cependant, au Japon et dans d’autres pays, la demande a été très forte depuis le début de l’année, et il est possible qu’il y ait des pénuries chez certains détaillants à l’avenir. Il est difficile de dire comment nous allons gérer cela, mais dans certains cas, nous pourrions ne pas être en mesure de préparer suffisamment les commandes.”

Une pénurie mondiale de semi-conducteurs a affecté la production de produits électroniques depuis le début de la pandémie. Au sein de l’industrie vidéoludique, les fabricants de consoles ont dû faire face à des ruptures de stock pendant un an, après que la Covid-19 a mis fin à des chaînes d’approvisionnement essentielles et que la demande de consoles a considérablement augmenté. En particulier, les PS5, Xbox Series X et Xbox Series S qui sont incroyablement difficiles à obtenir, la plupart des réassorts en ligne se vendant en seulement quelques secondes, notamment à cause des scalpers, des revendeurs peu honnêtes qui utilisent des bots pour s’accaparer la marchandise.

Du retard pour la nouvelle Switch ?

Les problèmes d’approvisionnement sont particulièrement importants pour Nintendo, car la société japonaise prévoirait de lancer un nouveau modèle de Switch plus tard dans l’année. Selon les dernières rumeurs, la Nintendo Switch Pro comprendra un nouvel écran Samsung OLED de 7 pouces et une nouvelle puce Nvidia permettant d’avoir la technologie DLSS.