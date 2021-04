Nintendo Switch : bientôt des nouvelles licences originales ?

Shuntaro Furukawa espère développer de nouvelles licences originales d'ici les prochaines années pour étoffer le catalogue de la Nintendo Switch.

Bien que Nintendo possède l’un des portefeuilles de franchises les plus riches du monde du jeu, la majorité de ses propriétés intellectuelles ont été créées entre les années 1980 et 1990. Depuis, la firme de Kyoto a trop tendance à se reposer sur ses lauriers en surexploitant les univers de Mario, Zelda et Pokémon. D’ailleurs, au cours des vingt dernières années, les lancements les plus importants de l’éditeur japonais en matière de propriété intellectuelle originale ont été Pikmin, Wii Sports, Splatoon et Arms là où Sony Interactive Entertainment reste un exemple dans la création de nouvelles licences à chaque nouvelle génération de consoles.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a ainsi fait savoir dans un entretien accordé au quotidien économique Nikkei qu’il souhaitait vivement que de nouvelles créations arrivent sur la Switch : “Avec l’expansion du temps passé à la maison, la gamme de divertissement en tant qu’objet de consommation s’élargit. Les jeux ne sont pas une nécessité de la vie. Pour que les clients choisissent des jeux dans leur temps limité, il faut qu’ils soient intéressants. La concurrence est rude, et je ne suis pas optimiste. Je suis moi-même en train de regarder et d’étudier différentes formes de divertissement. À l’avenir, nous nous concentrerons sur la création de nouvelles séries de jeux ainsi que sur les jeux qui se vendent depuis longtemps, comme Mario et Zelda (…) Nous développons constamment des idées pour les nouvelles consoles que le marché attend, mais il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire maintenant en raison des contraintes technologiques et financières.”

L’avenir de la Nintendo Switch

La Switch a été lancée en mars 2017 et Nintendo espère que la console tiendra encore quatre ans sur le marché : “Nous disons toujours que nous sommes au milieu du cycle de vie de la Switch, et comme un seul matériel peut être utilisé pour jouer à des jeux fixes et portables, nous pouvons proposer une grande variété de logiciels à cet effet. Le cycle de vie peut encore être prolongé“. Lors d’une récente conférence téléphonique sur les derniers résultats financiers de Big N, Furukawa-san a déclaré que la sortie d’une large gamme de logiciels pour s’assurer que la Switch continue de plaire à un large public serait la clé pour l’aider à dépasser les ventes de la Wii.