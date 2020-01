Nintendo Switch : 52,48 millions de consoles ont été vendues à travers le monde

Les résultats financiers de Nintendo sont exceptionnels. Le constructeur nippon n'avait plus réalisé de telles performances depuis l'époque Wii et DS.

Tous les voyants sont au vert ! Avec 52,48 millions d’exemplaires (10,81 millions entre octobre et décembre 2019) distribués dans le monde depuis son lancement, dont 5,19 millions de Switch Lite, la console hybride de Nintendo dépasse la SNES – Super Nintendo (49,10 millions) et même la Xbox One de Microsoft (plus ou moins 40 millions). Contrairement à la PS4 (trois ans), la Nintendo Switch aura atteint la barre des 50 millions en deux ans et neuf mois seulement. La Wii reste donc à ce jour la seule machine à s’être vendue plus rapidement.

La Switch ne cesse d’étonner, Nintendo réalise son meilleur troisième trimestre

Suite à cela, la firme de Kyoto a encore décidé de rehausser son objectif pour l’année fiscale en cours en passant de 18 à 19,5 millions de Switch distribuées. La société nippone vise ainsi un bénéfice opérationnel de 2,5 milliards d’euros et un bénéfice net de 1,75 milliard d’euros sur l’ensemble de l’année fiscale. A noter que pour la période d’avril à décembre 2019, Nintendo a réalisé un chiffre d’affaires de 8,5 milliards d’euros ainsi qu’un bénéficie opérationnel de 2,1 milliards d’euros et un bénéfice net de 1,6 milliard d’euros. La Switch représente 96 % des revenus de la firme de Kyoto.

Nintendo dévoile le top 10 des jeux first-party les plus vendus sur Switch

310,65 millions de jeux Switch ont été distribués dans le monde, sachant que 64,64 millions de jeux ont été vendu sur le trimestre. Le chiffre d’affaires numérique de Nintendo a dépassé le milliard d’euros pour la première fois (une hausse annuelle de 48%) sur les neuf derniers mois.

Mario Kart 8 Deluxe – 22,96 millions

Super Smash Bros Ultimate – 17,68 millions

Super Mario Odyssey – 16,59 millions

The Legend of Zelda : Breath of the Wild – 16,34 millions

Pokemon Épée et Bouclier – 16,06 millions

Pokémon Let’s Go Pikachu et Évoli – 11,76 millions

Splatoon 2 – 9,81 millions

Super Mario Party – 9,12 millions

New Super Mario Bros U Deluxe – 5,85 millions

Luigi’s Mansion 3 – 5,37 millions

Pour le reste des ventes, on retrouve :