Nintendo : Reggie Fils-Aimé et la folle histoire du changement de logo

L'ancienne figure emblématique de la filiale américaine de Nintendo a empêché la création d'un nouveau logo pour plaire à un public plus âgé.

Depuis la nuit des temps, Nintendo a une image qui lui colle à la peau. Celle d’être un éditeur qui vise exclusivement les expériences vidéoludiques dédiées aux familles et aux enfants. Certaines personnes au sein de la société nippone voulaient alors changer radicalement le logo de l’éditeur afin de séduire un nouveau public, mais Reggie Fils-Aimé a mis son veto : “Lorsque j’ai rejoint Nintendo, il y avait comme un sentiment de honte parce que nous nous adressions à un jeune public, et la direction du marketing de Nintendo of America s’est décidé à essayer des choses avec le logo de l’entreprise. Ils ont tenté d’en faire un graffiti, ou de le rendre plus saillant en général, et j’ai dû y mettre un terme car ce n’était pas ce que notre marque représente. Il nous fallait élargir notre cible tout en restant fidèle aux valeurs que nous représentions. Nous avons donc travaillé sur le contenu de nos jeux, et préparé le terrain pour le lancement de nouveaux produits comme la Wii, le jeu Wii Fit, et au final, la Switch.”

Les raisons derrières le fameux “My Body is Ready” de Reggie Fils-Aimé

Le fameux “My Body is Ready” de l’E3 2004 à Los Angeles restera l’une des phrases les plus célèbres de celui que l’on surnomme “Regginator”. Dans une interview pour Present Value Podcast, l’ancien président de Nintendo of America a révélé les véritables origines derrière ce qui est devenu un véritable mème sur les internets : “Lorsque vous vous préparez pour une présentation E3, il y a beaucoup de répétitions. Nous nous assurons que tout ira bien. Et pour cette introduction de Wii Fit et de la Wii Balance Board, c’était moi-même, Shigeru Miyamoto – notre créateur de jeux le plus connu – et son traducteur, un bon ami à moi du nom de Bill Trinen, et nous répétions cela en quelques jours. Ça devait être un peu monotone (…) Et tard dans les répétitions, j’ai dit ‘My Body is Ready’. Et c’était la première fois que je faisais rire Miyamoto-san, il a trouvé cette déclaration assez drôle. C’était donc un truc du genre ‘Hé, j’ai un gagnant ici’. Et nous avons continué à pratiquer et j’ai continué à faire des choses différentes, donc personne sur scène ne savait ce que j’allais dire. Et pourtant, nous y sommes, l’expérience est enregistrée, nous la diffusons et je fais cette fameuse déclaration.”

Reggie Fils-Aimé : “My Body is Ready” en vidéo