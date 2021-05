Nintendo réalise une année historique avec l’aide de la Switch

Les activités du japonais Nintendo ont engendré des profits records lui permettant de battre son propre… record de 2009 avec un chiffre d’affaires de 13,3 milliards d’euros, un bénéfice opérationnel de 4,8 milliards d’euros et un bénéfice net de 3,6 milliards d’euros. Après cinq ans de commercialisation, la Nintendo Switch se vend plus rapidement que la PS4 et la Nintendo Wii au même stade. La firme de Kyoto prévoit ainsi de vendre 25,5 millions de consoles supplémentaires sur la période s’étalant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (contre 28,8 millions pour l’exercice qui vient de se terminer). A l’heure actuelle, 84,59 millions de consoles ont été vendues, dont 4,7 millions entre janvier et mars 2021, ce qui lui permet de se classer à la huitième place des consoles les plus vendues dans l’histoire.

