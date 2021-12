Nintendo perd le créateur de la NES et de la SNES

Masayuki Uemura, l'architecte principal de la NES et de la SNES, est décédé à l'âge de 78 ans.

Masayuki Uemura a rejoint Nintendo en 1972 après avoir travaillé chez Sharp Corporation (Hayakawa Electric). Il aide le célèbre Gunpei Yokoi à concevoir des cellules solaires pour plusieurs jouets, dont le Famicom Light Gun, avant de devenir directeur de Nintendo Research and Development 2 où il s’occupera de la conception de la NES et de la SNES, longtemps appelées les “Uemura Series”, ainsi que de la production de divers jeux pour la NES et Satellaview (Soccer, Baseball, Golf, Ice Climber). Il a également été l’homme derrière la Color TV-Game, première console de salon du géant japonais.

En 2004, c’est l’heure de la retraite pour Masayuki Uemura. Il quitte Nintendo, mais garde une place au conseil d’administration pour donner des directives aux responsables du département recherche et ingénierie. Avant son décès survenu le 6 décembre dernier, il aura été professeur pendant plusieurs années à l’université Ritsumeikan de Kyoto.

Les coulisses de la création de la NES en vidéo