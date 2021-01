Nintendo : Mana Books annonce la traduction du livre sur la vie de Satoru Iwata

Le recueil sur la célèbre série d'interviews de Satoru Iwata va faire son arrivée en France.

Connu sous le nom d’Iwata-San au Japon et prochainement sous celui d’Ask Iwata : Words of Wisdom from Satoru Iwata – Nintendo’s Legendary CEO dans de nombreux pays anglophones grâce à l’éditeur VIZ Media, l’ouvrage compilant les nombreux échanges en toute transparence entre l’ancien PDG de Nintendo et les employés chargés de matérialiser les idées en produits sera également disponible dès avril prochain dans la langue de Molière chez Mana Books. Développeur de génie, producteur visionnaire et chef d’entreprise modèle qui a marqué de son empreinte l’industrie vidéoludique, Satoru Iwata dispose encore d’une notoriété impressionnante dans le monde entier malgré sa triste disparition des suites de complications d’une tumeur biliaire et les années écoulées. Les précommandes d’Ainsi parlait Iwata-san explosent chez la branche française du géant de l’e-commerce Amazon.

«Sur ma carte de visite je suis chef d’entreprise. Dans ma tête je suis un développeur de jeux. Mais dans mon cœur, je suis un gamer.» "Ainsi parlait Iwata-San" revient sur la vie et la philosophie de cette figure emblématique du jeu vidéo et sortira le 1er avril en librairie ! pic.twitter.com/etvVlv13G9 — Mana Books (@Mana_Books_) January 18, 2021

Ainsi parlait Iwata-san chez Mana Books

Le synopsis officiel : “Satoru Iwata était l’ancien président-directeur général de Nintendo et un programmeur doué qui a joué un rôle-clé dans la création de nombreux jeux parmi les plus connus au monde. Il a dirigé la production de plateformes innovantes telles que la Nintendo DS et la Wii, et a jeté les bases du développement du jeu à succès Pokémon Go et de la Nintendo Switch. Connu pour son esprit analytique et imaginatif, mais encore plus pour son humilité et son approche du leadership axée sur les personnes, Satoru Iwata était aimé des fans de jeux et des développeurs du monde entier. Dans cet ouvrage, Satoru Iwata aborde divers sujets tels que la localisation des goulots d’étranglement, comment le succès engendre la résistance au changement et pourquoi les programmeurs ne devraient jamais dire non. Tiré de la série d’entretiens Iwata Asks avec des contributeurs fondamentaux aux jeux et au hardwares Nintendo, et comportant des conversations avec le célèbre créateur de la franchise Mario, Shigeru Miyamoto, et le créateur de EarthBoun, Shigesato Itoi, Ask Iwata offre aux fans de jeux et aux chefs d’entreprise un aperçu du leadership ainsi que de la philosophie de développement et de conception de l’une des figures les plus appréciées de l’histoire du jeu vidéo.“