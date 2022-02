Nintendo : la Switch dépasse les ventes de la Wii et la PS1

La Nintendo Switch a franchi la barre des 100 millions de machines distribuées en un temps record.

En moins de cinq ans, la Nintendo Switch se permet de faire mieux que la Nintendo Wii (101,6 millions) et la PS1 (102,4 millions) de Sony avec 103,5 millions de consoles écoulées dans le monde, dont 81,6 millions pour le modèle classique, 17,8 millions pour la Switch Lite et quatre millions pour la Switch OLED. Les USA dominent les ventes avec 40 millions suivi du Japon (24,3 millions) et de l’Europe (26,9 millions). A noter qu’elle a réalisé sa seconde meilleure année en termes de consoles vendues et sa meilleure année en termes de jeux vendus.

Furukawa, 2020 : La Switch en est à la moitié de son cycle de vie.

Furukawa, 2021 : La Switch en est à la moitié de son cycle de vie.

Furukawa, 2022 : La Switch en est à la moitié de son cycle de vie. — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) February 3, 2022

Pendant la présentation des résultats financiers de la firme de Kyoto (chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros, bénéfice opérationnel de 3,6 milliards d’euros et bénéfice net de 2,8 milliards d’euros), le PDG Shuntaro Furukawa a encore insisté sur un point important auprès des actionnaires : “La Switch n’est qu’au milieu de son cycle de vie et la dynamique pour cette année est bonne. La Switch est prête à briser le modèle de nos consoles passées, qui voyaient leur élan s’affaiblir dans leur sixième année sur le marché, et à se développer davantage.”

Jeux sur Switch, un point sur les ventes

Nintendo a distribué 766,4 millions de jeux Switch dans le monde, le double de la Nintendo 3DS (388 millions de jeux pour 75,9 millions de consoles portables), sachant que les jeux Nintendo représentent 77,7% des ventes de jeux Switch et 40,2% des ventes de jeux Switch l’ont été en téléchargement via l’eShop.