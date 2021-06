Nintendo Gallery : un musée officiel va voir le jour d’ici 2024

Construite en 1969 sous le nom d’Uji Plant avant de devenir Uji Ogura Plant en 1988 puis de cesser ses activités en 2016, elle servait de centre de réparation d’objets électroniques et de fabrication pour diverses cartes à jouer, dont les célèbres Hanafuda. Après avoir pris en considération le projet de la ville d’Uji pour réaménager le quartier de la gare d’Ogura, Nintendo a décidé de transformer ce qui restait de l’usine en musée officiel afin d’exposer le passé, le présent et le futur du constructeur japonais.

