Nintendo Direct : une nouvelle présentation pour les nouveautés Switch

Les jeux Switch de l'hiver seront à l'honneur dans le traditionnel Direct de Nintendo.

Dès aujourd’hui à 16h, un Nintendo Direct d’une quarantaine de minutes se focalisera sur les jeux Switch qui seront disponibles d’ici la fin de l’année ainsi que potentiellement quelques surprises prévues pour 2023 voire au-delà.

Tune in at 7 a.m. PT tomorrow, 9/13, for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information mostly focused on #NintendoSwitch games launching this winter. Watch it here 🎥:https://t.co/CqYDjy0iHo pic.twitter.com/xIplXiSvkO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 12, 2022

Au rayon des jeux déjà connus et prévus pour cette année sur Nintendo Switch, nous pouvons citer Bayonetta 3, Dragon Quest Treasures, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Persona 5 Royal (ancienne exclusivité de la PS4) ou encore Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Bien que repoussé à une durée indéterminé depuis le début du conflit russo-ukrainien, Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp pourrait enfin avoir le droit à une nouvelle date de sortie. Enfin, les chances sont maigres pour avoir de nouvelles informations sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 alors qu’il a été reporté au printemps 2023

