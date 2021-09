Nintendo Direct : un point sur les jeux Switch pour l’hiver à minuit

Le traditionnel Direct de Nintendo pour le mois de septembre est officiellement annoncé et daté.

Dans la nuit de jeudi à vendredi (début à minuit), un Nintendo Direct d’une quarantaine de minutes se focalisera sur les jeux Switch qui seront disponibles d’ici la fin de l’année ainsi que potentiellement quelques surprises prévues pour 2022 voire au-delà.

Tune in 9/23 at 3 p.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information focused mainly on #NintendoSwitch games launching this winter. pic.twitter.com/feHBEKfHPG — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 22, 2021

En plus d’avoir le droit à une nouvelle promotion marketing de la Nintendo Switch OLED ainsi qu’une mise en lumière des nouveautés du Nintendo Switch Online, on devrait revoir Metroid Dread, Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante, Légendes Pokémon : Arceus, Splatoon 3 et The Legend of Zelda : Breath of the Wild. On peut également miser sur un Xenoblade Chronicles 3 en guise de one more thing avec le fameux Resident Evil exclusif à la console hybride de la firme de Kyoto.

Suivez le Nintendo Direct de septembre 2021 sur Begeek.fr

Trois mois après l’E3 2021, Nintendo revient avec un Direct pour en dire plus sur les prochains jeux destinés à la Switch.