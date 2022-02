Nintendo Direct : les prochains jeux Switch vont se dévoiler

Essentiellement consacré aux jeux Switch du premier semestre, le Direct de Nintendo pourrait également mettre en lumière des surprises plus lointaines.

Dès 23h, un nouveau Nintendo Direct d’une quarantaine de minutes se focalisera sur les jeux Switch à venir pendant la première moitié de cette année. Comme à l’accoutumée, des surprises prévues pour 2023 voire au-delà sont susceptibles d’être au programme de la célèbre présentation numérique.

Tune in 2/9 at 2 p.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information mainly focused on #NintendoSwitch games launching in the first half of 2022. 📺https://t.co/v0A3I7j0EE pic.twitter.com/jifj1aFIBQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 8, 2022

Si des titres comme Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, Triangle Strategy, Kirby et le monde oublié, Mario + Rabbids Sparks of Hope et Splatoon 3 seront en principe de la partie, il n’est pas improbable que des informations totalement inédites sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 et Bayonetta 3 soient également dévoilées. Enfin, plusieurs rumeurs évoquent l’annonce d’un Xenoblade Chronicles 3, un nouvel opus de la licence Fire Emblem et même une suite pour la compilation de mini-jeux 1-2-Switch.

Suivez le Nintendo Direct de février 2022 sur Begeek.fr

Nintendo débute la nouvelle année avec un Direct dédié à la Switch et ses prochaines nouveautés.