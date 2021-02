Nintendo Direct : la présentation numérique fait son retour dès ce soir avec des annonces pour la Switch

Nintendo va enfin prendre la parole avec un nouveau Direct dédié aux jeux à paraître sur Switch au premier semestre 2021.

Après un an d’absence, un nouveau Nintendo Direct est annoncé par la firme de Kyoto. A partir de 23h, les fans de Big N du monde entier vont pouvoir en apprendre plus sur les jeux prévus pour le premier semestre de l’année sur Nintendo Switch pendant plus d’une cinquantaine de minutes. A noter que Super Smash Bros Ultimate sera de la fête avec sans doute la présence de Masahiro Sakurai pour dévoiler un nouveau personnage dans le roster des combattants.

Rendez-vous demain à 23:00 pour un nouveau #NintendoDirect d'environ 50 minutes dédié aux jeux déjà disponibles tels que Super #SmashBrosUltimate et aux titres prévus pour le premier semestre 2021 sur Nintendo Switch. ► https://t.co/IVjdKg7f9S pic.twitter.com/1w3mvD9Z3q — Nintendo France (@NintendoFrance) February 16, 2021

Pour le retour de sa présentation numérique, Nintendo pourrait communiquer sur les 35 ans de la licence Zelda avec un remake de Skyward Sword, mais également s’attarder sur la date de sortie de Bayonetta 3, un remaster de Xenoblade Chronicles X, un DLC pour Animal Crossing New Horizons, un nouveau jeu par PlatinumGames ou encore un teasing concernant Resident Evil Outrage, une exclusivité temporaire comme l’était Resident Evil Revelations sur Nintendo 3DS.

Suivez le Nintendo Direct de février 2021 sur Begeek.fr

Pour l’anecdote, le dernier véritable Nintendo Direct remonte au 5 septembre 2019, soit plus d’un an sans prise de parole sur les exclusivités first-party de la console hybride du constructeur japonais.