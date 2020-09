La Nintendo Switch est un véritable succès dans le monde entier. Il reste peut-être encore quelques joueurs à convaincre, et certains fans seraient même prêts à craquer pour un exemplaire supplémentaire. Cette édition limitée pourrait être parfaite.

Si vous n’avez pas encore craqué pour la désormais incontournable Nintendo Switch, ou si vous hésitez à en acheter une deuxième, peut-être que cette édition limitée de la dernière-née des consoles de Big N pourrait vous faire de l’œil. En effet, Nintendo vient de dévoiler une édition limitée de sa Switch aux couleurs du tout aussi célèbre jeu de battle royale Fortnite Battle Royale, du studio Epic Games. Avec motifs sur le dock et nouveaux coloris pour les Joy-Con s’il vous plaît !

Nintendo dévoile une Switch en édition limitée Fortnite

La Nintendo Switch avait déjà été proposée en pack Fortnite mais cette fois, il s’agit d’une console aux couleurs du jeu. Et il faut reconnaître que le résultat est plutôt réussi. Même si vous n’êtes pas fan de Fortnite, que vous ne jouez pas au jeu, les Joy-Con en bleu et jaune comme cela sont très sympathiques. A fortiori quand on les compare à certaines couleurs très flashy proposées jusqu’à aujourd’hui.

Un design très réussi et un pack exclusif

Pour le reste, il n’y a aucune différence en termes de hardware ou de performances avec cette édition limitée. La seule chose qui change, c’est que le jeu Fortnite est préinstallé sur la console. Et que les Joy-Con sont bleu et jaune et que le dock arbore un joli motif Fortnite. À noter, vous aurez aussi droit à un code de téléchargement pour le pack exclusif Panthère – qui vous donnera accès à la tenue Panthère avec deux styles additionnels, à l’accessoire de dos Kit soyeux avec deux styles additionnels – ainsi que 2 000 V-Bucks.

Le pack Nintendo Switch Édition spéciale Fortnite devrait arriver le 30 octobre en Europe ! Il a pour l’heure été listé à 260£ (281€). Si vous êtes fan du jeu, fan du rendu ou plus simplement collectionneur, ne passez pas à côté de cette édition limitée très réussie !